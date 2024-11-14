Кремль разъяснил указы о выплатах для получивших инвалидность бойцов СВО

Указ президента Владимира Путина о повышении разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, распространяется на всех военных, начиная с 2022 года, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Размер выплаты составит 4 млн руб.

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«Подобное решение, президент уверен, является абсолютно правильным и справедливым. Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений»,— отметил представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Указ был подписан президентом сегодня, 14 ноября. Выплаты в размере 4 млн руб. будут осуществляться с учетом прошлой единоразовой выплаты. Они положены, если инвалидность наступила в результате ранения, полученного в период с 24 февраля 2022 года. Производиться выплата будет фондом «Защитники отечества». Указ вступает в силу с момента его подписания, то есть с 14 ноября 2024 года.

13 ноября президент также подписал указ о дифференциации выплат за ранения. Определить их размеры он поручил правительству. Согласно его постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб., с легкими — 1 млн руб. В случае других травм выплата составит 100 тыс. руб.

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