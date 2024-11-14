Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 14 ноября. Сочи

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жены бывшего главы Сочи Янины Копайгородской. Ее отправили под домашний арест на два месяца.

Конституционный суд РФ объединил в одно производство жалобы 14 граждан, касающиеся массового изъятия земельных участков, оказавшихся в границах Сочинского национального парка.

В Адлерском районе Сочи прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники полиции доставили в отделение 50 иностранцев, четверым из них грозит выдворение за пределы страны.

В Сочи стоимость салата оливье с колбасой составляет в среднем 218,86 руб. за 800 граммов. Это на 6,4% больше, чем в среднем по Краснодарскому краю (205,66 руб.).

Министерство строительства и ЖКХ РФ провело совещание по развитию сочинской агломерации под руководством главы ведомства Ирека Файзуллина. В мероприятии участвовали первый замминистра Александр Ломакин, мэр Сочи Андрей Прошунин и его заместитель Евгений Горобец.

Ученые университета «Сириус» и Института цитологии и генетики СО РАН провели исследование и выяснили, что отличия в геноме напрямую влияют на нарушения в структуре сперматозоидов. Для этого они проанализировали образцы, взятые у двух тысяч мужчин из пяти российских городов.

На Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде, у побережья от Анапы до Магри прогнозируются смерчи. Опасность существует у берегов Сочи.

Эксперты зафиксировали существенное падение спроса на частные дома в Сочи. В 2024 году интерес покупателей снизился на 28,79% по сравнению с предыдущими годами. Эта тенденция наблюдается уже третий год подряд.

Сочи оказался одним из самых востребованных и дорогих городов для новогоднего отдыха. В среднем туристы потратят около 58,4 тыс. руб. на двоих за два дня.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...