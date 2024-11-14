Главные новости за 14 ноября. Сочи

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жены бывшего главы Сочи Янины Копайгородской. Ее отправили под домашний арест на два месяца.

Конституционный суд РФ объединил в одно производство жалобы 14 граждан, касающиеся массового изъятия земельных участков, оказавшихся в границах Сочинского национального парка.

В Адлерском районе Сочи прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники полиции доставили в отделение 50 иностранцев, четверым из них грозит выдворение за пределы страны.

В Сочи стоимость салата оливье с колбасой составляет в среднем 218,86 руб. за 800 граммов. Это на 6,4% больше, чем в среднем по Краснодарскому краю (205,66 руб.).

Министерство строительства и ЖКХ РФ провело совещание по развитию сочинской агломерации под руководством главы ведомства Ирека Файзуллина. В мероприятии участвовали первый замминистра Александр Ломакин, мэр Сочи Андрей Прошунин и его заместитель Евгений Горобец.

Ученые университета «Сириус» и Института цитологии и генетики СО РАН провели исследование и выяснили, что отличия в геноме напрямую влияют на нарушения в структуре сперматозоидов. Для этого они проанализировали образцы, взятые у двух тысяч мужчин из пяти российских городов.

На Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде, у побережья от Анапы до Магри прогнозируются смерчи. Опасность существует у берегов Сочи.

Эксперты зафиксировали существенное падение спроса на частные дома в Сочи. В 2024 году интерес покупателей снизился на 28,79% по сравнению с предыдущими годами. Эта тенденция наблюдается уже третий год подряд.

Сочи оказался одним из самых востребованных и дорогих городов для новогоднего отдыха. В среднем туристы потратят около 58,4 тыс. руб. на двоих за два дня.