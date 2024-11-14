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В «Сириусе» нашли связь между отличиями в геноме и фертильностью мужчин

Ученые университета «Сириус» и Института цитологии и генетики СО РАН провели исследование и выяснили, что отличия в геноме напрямую влияют на нарушения в структуре сперматозоидов. Для этого они проанализировали образцы, взятые у двух тысяч мужчин из пяти российских городов, сообщает пресс-служба федеральной территории. Проект охватил две тысячи добровольцев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В образцах ученые обнаружили 135 вариаций в структуре генома мужчин, которые могут быть потенциальной причиной проблем с фертильностью.

В рамках исследования биологи получили коллекцию геномных вариаций, которые влияют на эффективность связывания белков. Благодаря этому ученые смогут прогнозировать возможные проблемы с мужским здоровьем.

«Наша работа закладывает фундамент для будущих исследований, чтобы узнать, как именно конкретные генетические отличия взаимосвязаны с формой и размером сперматозоидов и с фертильностью. Этот подход дает российским исследователям инструмент для разработки новых подходов к диагностике и лечению бесплодия у мужчин»,— говорит младший научный сотрудник университета «Сириус» Семен Колмыков.

Результаты исследования вошли в диссертацию Семена Колмыкова, защита которой стала первой в истории университета «Сириус».

Александра Каверина

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