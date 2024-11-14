Средняя стоимость салата оливье в Сочи составляет 219 рублей

В Сочи стоимость салата оливье с колбасой составляет в среднем 218,86 руб. за 800 грамм. Это на 6,4% больше, чем в среднем по Краснодарскому краю (205,66 руб.). Исследование провел «Ъ-Сочи», основываясь на данных Краснодарстата и ценах в крупных сетевых магазинах. При расчете массы салата использовались данные ЦСР за 2023 год.

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В набор оливье входят яйца, морковь, лук, вареная колбаса, картофель, свежие огурцы, горошек, майонез и соль. По данным Краснодарстата за 11 ноября 2024 года, десяток яиц в Краснодарском крае стоит в среднем 108,13 руб., в Сочи — 112,36, в Краснодаре — 113,79, в Новороссийске — 111,04. Морковь по краю стоит 50,68 руб. за кг, в Сочи — 53,17, в Краснодаре — 57,40, в Новороссийске — 54,55. Лук стоит по краю 50,07 руб. за кг, в Сочи — 53,48, в Краснодаре — 55,33, в Новороссийске — 53,48. Свежие огурцы за кг по краю, как и в самом Краснодаре, стоят 207,01 руб., в Сочи — 234,04, в Новороссийске — 196,23.

Вареная колбаса на Кубани стоит в среднем 546,55 руб. за кг, в Сочи — 593,93, в Краснодаре — 523,56, в Новороссийске — 552,95. Картофель стоит 63,55 руб. за кг по краю, 68,76 — в Сочи, 63,18 — в Краснодаре и 72,59 в Новороссийске. Поваренная соль по краю стоит 26,08 руб. за кг, в Сочи — 31,13, в Краснодаре — 27,69, в Новороссийске — 24.

В исследовании Краснодарстата не содержится данных о стоимости майонеза и зеленого горошка по городам Кубани. За основу при расчете стоимости «Ъ-Сочи» взял среднюю стоимость данных товаров в крупных сетевых магазинах региона (98,74 руб. за банку горошка 400 граммов и 186,6 руб. за упаковку майонеза 700 граммов).

В набор оливье входят 80 граммов яиц, 70 — моркови, 40 — лука, 200 — вареной колбасы, 150 — картофеля, 80 — свежих огурцов, 118 — горошка, 80 — майонеза и 2 грамма соли. Таким образом ЦСР рассчитывал индекс оливье в 2023 году.

По данным ЦСР за 2023 год, салат оливье с колбасой в Краснодарском крае стоил в среднем 200,17 руб. за 800 грамм. В среднем по стране стоимость классического набора продуктов для приготовления 800 грамм оливье была 204,83 руб. (+8,7% по сравнению с 2022 годом). По Краснодарскому краю стоимость набора в 2024 году по сравнению с 2023 выросла на 2,74% (205,66 руб. против 200,17).

Из исследуемых на Кубани городов дороже всего набор оливье стоит в Сочи — 218,86 руб. Далее идет Новороссийск — 208,13, затем Краснодар — 202,3.

Вячеслав Рыжков