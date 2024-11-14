Дело о правах на земли Сочинского нацпарка рассмотрят в Конституционном суде

Конституционный суд РФ объединил в одно производство жалобы 14 граждан, касающиеся массового изъятия земельных участков, оказавшихся в границах Сочинского национального парка. Информация об этом появилась на сайте суда, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Часть заявителей из садоводческого товарищества «Меркурий» получила земельные наделы в 1988-1993 годах. Эти участки были выделены из малоценных земель, изъятых у Сочинского национального парка по распоряжению Совета министров РСФСР для ведения коллективного садоводства.

В 2021-2024 годах некоторые из этих участков стали предметом судебных разбирательств по искам Сочинского межрайонного природоохранного прокурора. В результате право граждан на садовые участки было признано отсутствующим согласно ст. 304 ГК РФ.

Заявители считают, что их права нарушены, так как данная норма позволяет лишить их собственности, несмотря на их добросовестные действия при приобретении земли. По их мнению, «удовлетворение иска на основании ст. 304 ГК освобождает органы власти, допустившие нарушение, от ответственности, перекладывая все риски ошибок и просчетов государства на гражданина».

Среди обратившихся в Конституционный суд есть и те, кто приобрел спорные участки с 2019 по 2021 год. Они также считают свои права нарушенными, в том числе ст. 209 ГК РФ.

Суды, рассматривавшие иски прокуроров, признали отсутствующими права всех заявителей на землю. Они аргументировали это тем, что участки предоставлялись вопреки действовавшему на тот момент законодательству, запрещавшему передачу частным лицам земель национальных парков и лесного фонда.

Вячеслав Рыжков