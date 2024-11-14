Для проверки документов в Сочи задержали 50 иностранцев

В Адлерском районе Сочи прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники полиции доставили в отделение 50 иностранцев, четверым из них грозит выдворение за пределы страны, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В Адлерском районе Сочи сотрудники полиции, в том числе участковые, инспекторы ГИБДД и сотрудники ППС, провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. В рамках проверки автомобили под управлением граждан, прибывших из ближнего зарубежья, останавливали для проверки документов и соблюдения режима пребывания на территории страны.

В результате рейда 50 иностранцев доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Четверых из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания, им грозит выдворение за пределы страны.

Мария Удовик