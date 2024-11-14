Сочи вошел в топ популярных и дорогих направлений для новогодних праздников

Сочи оказался одним из самых востребованных и дорогих городов для новогоднего отдыха. По данным исследования «Авито Путешествий» и «Купибилет», в среднем туристы потратят около 58,4 тыс. руб. на двоих за два дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Самым популярным городом среди россиян на новогодние каникулы стал Санкт-Петербург, где стоимость аналогичной поездки составит около 53,4 тыс. руб. Москва заняла второе место. Замыкают пятерку востребованных направлений Минеральные Воды и Калининград, где стоимость отдыха в период новогодних праздников составит 45 тыс. и 56,4 тыс. руб. соответственно.

По данным аналитиков, россияне дольше всего планируют проводить новогодние праздники в Сочи и Минеральных Водах, где средняя продолжительность бронирования жилья составляет пять суток. Также в числе популярных направлений выделяются Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Самара, где средняя длительность поездки составляет четыре дня.

Мария Удовик