На участке от Анапы до Магри прогнозируют смерчи

На Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде, у побережья от Анапы до Магри прогнозируются смерчи. Опасность существует у берегов Сочи, в частности. МЧС призывает к осторожности и рекомендует воздержаться от выхода на воду, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black - Sea Фото: Sega Black - Sea

По прогнозам, в период с ночи 15 ноября и до конца дня 16 ноября на участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над морем. Опасное явление может представлять угрозу для отдыхающих и жителей прибрежных населенных пунктов, в том числе Сочи и близлежащих территорий.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выходов на воду. Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать рекомендации спасателей и в случае возникновения экстренной ситуации обращаться в службы спасения.

Мария Удовик