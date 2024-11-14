Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спрос на частные дома в Сочи упал на 28,79% в 2024 году

Эксперты зафиксировали существенное падение спроса на частные дома в Сочи. В 2024 году интерес покупателей снизился на 28,79% по сравнению с предыдущими годами. Эта тенденция наблюдается уже третий год подряд, пишут «Кубанские Новости» со ссылкой на исследование агентства недвижимости.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе 2024 года спрос упал на 55,32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 22,91% относительно 2023 года. Несмотря на традиционный летний всплеск активности в июле, в апреле зафиксировано максимальное за год снижение – на 22,05% по сравнению с октябрем 2023 года.

Цены на частные дома также демонстрируют отрицательную динамику. В октябре 2024 года стоимость недвижимости оказалась на 31,84% ниже, в октябре 2023. За весь 2024 год цены упали на 6,38% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты связывают происходящее с макроэкономическими факторами, влияющими на поведение инвесторов и покупателей. Они предполагают, что интерес может переместиться в сторону более доступных объектов – квартир и апартаментов.

Несмотря на общую негативную картину, аналитики отмечают признаки возможной стабилизации. В октябре наблюдался небольшой рост спроса – на 0,97% по отношению к сентябрю, что может привлечь внимание потенциальных покупателей, долго откладывавших решение о приобретении недвижимости. Тем не менее прогнозы аналитиков разнятся.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...