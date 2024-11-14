Спрос на частные дома в Сочи упал на 28,79% в 2024 году

Эксперты зафиксировали существенное падение спроса на частные дома в Сочи. В 2024 году интерес покупателей снизился на 28,79% по сравнению с предыдущими годами. Эта тенденция наблюдается уже третий год подряд, пишут «Кубанские Новости» со ссылкой на исследование агентства недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе 2024 года спрос упал на 55,32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 22,91% относительно 2023 года. Несмотря на традиционный летний всплеск активности в июле, в апреле зафиксировано максимальное за год снижение – на 22,05% по сравнению с октябрем 2023 года.

Цены на частные дома также демонстрируют отрицательную динамику. В октябре 2024 года стоимость недвижимости оказалась на 31,84% ниже, в октябре 2023. За весь 2024 год цены упали на 6,38% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты связывают происходящее с макроэкономическими факторами, влияющими на поведение инвесторов и покупателей. Они предполагают, что интерес может переместиться в сторону более доступных объектов – квартир и апартаментов.

Несмотря на общую негативную картину, аналитики отмечают признаки возможной стабилизации. В октябре наблюдался небольшой рост спроса – на 0,97% по отношению к сентябрю, что может привлечь внимание потенциальных покупателей, долго откладывавших решение о приобретении недвижимости. Тем не менее прогнозы аналитиков разнятся.

Вячеслав Рыжков