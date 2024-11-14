В минстрое РФ обсудили развитие сочинской агломерации

Министерство строительства и ЖКХ РФ провело совещание по развитию сочинской агломерации под руководством главы ведомства Ирека Файзуллина. В мероприятии участвовали первый замминистра Александр Ломакин, мэр Сочи Андрей Прошунин и его заместитель Евгений Горобец, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Участники обсудили проекты комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды. Согласно генплану Сочи, под строительство социальных объектов с инфраструктурой выделено более 700 га, около 1,5 тыс. га отведено под общественные зеленые зоны. Также планируется увеличить площадь пляжей почти в полтора раза.

Андрей Прошунин отметил: «На перспективу двух десятилетий в Генплане определено более 2 тыс. га для создания комфортной городской среды. Все это дает для наших жителей в микрорайонах новые социальные учреждения, дополнительные рабочие места, дороги, инженерные сети, зеленые зоны и территории для семейного отдыха».

На встрече с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым обсуждались вопросы берегоукрепления, контроля оползневых участков, борьбы с незаконным строительством и защиты прав обманутых дольщиков. Также рассматривалась возможность проведения выездного заседания комитета в Сочи и перспективы разработки Стратегии пространственного развития курорта.

Вячеслав Рыжков