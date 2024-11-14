Жену бывшего главы Сочи отправили под домашний арест

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жены бывшего главы Сочи Янины Копайгородской. Ее отправили под домашний арест на два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Госпожа Копайгородская не признает вину, защита просила не избирать ей меру пресечения. Суд встал на сторону следствия, супруга экс-мэра проведет под домашним арестом два месяца по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что супруга экс-мэра является соучастницей в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

В четверг, 14 ноября, состоится слушание о продлении меры пресечения Алексею Копайгородскому. Его арестовали 25 сентября по аналогичной статье. Бывший глава курорта вину также не признает. Защитники господина Копайгородского рассказали, что ему вменяют хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина заявляла, что обвинение в отношении ее подзащитной ничем не отличается от обвинения в отношении ее супруга. Также защита обращает внимание на тот факт, что у жены бывшего главы Сочи пятеро детей, в том числе трое маленьких.

Вячеслав Рыжков