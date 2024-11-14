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Коммерсантъ FM
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ЦБ позволил крупным банкам увеличивать лимиты безотзывных кредитных линий

Банк России дал право системно-значимым кредитным организациям (СЗКО) увеличить лимиты безотзывных кредитных линий (БКЛ). Решение вступит в силу с 18 ноября, также с этой даты до 30 июня 2025 года будет действовать скорректированный порядок расчета потолка лимитов БКЛ, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение было принято с целью позволить СЗКО использовать БКЛ для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности. Для повышения лимитов банки должны будут направить ходатайство в ЦБ. При этом отмечается, что в случае увеличения возможного лимита БКЛ кредитные организации будут обязаны внести дополнительную плату.

Ранее Центробанк изменил подход к выдаче кредитов под нерыночные активы. Теперь СЗКО не могут получить кредиты от ЦБ под залог новых кредитов в рамках основного механизма, оставив доступными только внутридневные кредиты, овернайт и займы в рамках дополнительного механизма. Как правило, этим инструментом пользовались крупнейшие банки, чтобы выполнять норматив краткосрочной ликвидности.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Регулятор повысил цену ликвидности».

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