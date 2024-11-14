Пять человек погибли на трассе Серов — Ивдель в ДТП с грузовиком

В результате ДТП на 48 км дороги Серов — Североуральск — Ивдель у Волчанска погибли пять человек, еще трое ранены, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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Авария произошла 14 ноября около 3:00. По предварительным данным, при столкновении легкового автомобиля Kia и грузовой «Газели» погибли три женщины и двое мужчин в иномарке, их личности устанавливаются полицией. Водитель и два пассажира «Газели» с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Движение транспорта в направлении Североуральска временно ограничено, экипаж ДПС регулирует поток транспорта, организовано реверсивное движение на время работы полиции и МЧС на месте происшествия. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Накануне на 30 км трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись грузовые автомобили Mitsubishi и «Камаз». В результате ДТП 53-летнего водителя Mitsubishi с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Ирина Пичурина