В амнистию не вышел

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России признал незаконным прекращение по амнистии уголовного преследования бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ Ивана Малюшина. Экс-чиновника обвиняли в злоупотреблениях при передаче в аренду принадлежавшего УДП земельного участка в центре Москвы, из-за чего бюджет потерял почти 100 млн руб. Сейчас строящийся на нем комплекс зданий коммунально-бытового назначения УДП оказался в собственности ООО, бенефициаром которого является американская компания AME Capital. Оспорить это решение в суде пытается Генпрокуратура.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями Ивана Малюшина, являвшегося заместителем руководителя УДП с 2003 по 2015 год, ГСУ СКР по Москве возбудило 28 августа 2019 года. При этом расследование велось по самой легкой ч. 1 ст. 285 УК РФ, и максимум, что грозило фигуранту — до четырех лет заключения. Ходатайство потерпевшей стороны в лице представителя УДП о переквалификации деяния господина Малюшина на более тяжкую ч. 3 в связи с нанесением значительного ущерба следователь отклонил.

Из материалов дела следовало, что, несмотря на отрицательный отзыв главного управления федерального имущества УДП, Иван Малюшин, «действуя из иной личной заинтересованности, 28 апреля 2014 года незаконно подписал дополнительное соглашение к заключенному 28 июня 2013 года между управделами (арендодатель) и ООО "Стройгруппсервис" (арендатор) договору аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка, предполагавшее снижение ранее установленной арендной платы». В результате сумма выплат для коммерсантов уменьшилась с 18,4 млн руб. в год до 5,8 млн руб. Таким образом, за период с 2014 по 2018 год федеральный бюджет, по подсчетам правоохранителей, недополучил 96,4 млн руб.

16 декабря 2019 года следователь по ходатайству Ивана Малюшина прекратил его дело в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Попытки прокуратуры обжаловать это решение в Пресненском райсуде столицы, а затем в Мосгорсуде успехом не увенчались. 15 июня 2022 года судья Верховного суда отказал замгенпрокурора Игорю Ткачеву и в рассмотрении этого дела в кассационной инстанции. Однако недавно заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, проверив правильность решения своего коллеги, пришел к выводу, что он и другие суды необоснованно проигнорировали доводы Генпрокуратуры. В частности, надзор полагает, что вместо того, чтобы переквалифицировать деяние обвиняемого на более тяжкую статью, следователь «принял незаконное решение, позволившее Малюшину, совершившему должностное преступление, повлекшее тяжкие последствия, избежать заслуженной уголовной ответственности». Сам акт амнистии от 24 апреля 2015 года по отношению к 73-летнему Ивану Малюшину, как полагают в Генпрокуратуре, вообще применен быть не мог, поскольку под его действие подпадают лица, совершившие преступление до дня вступления соответствующего постановления в силу. Между тем, как констатировал господин Ткачев, свои противоправные деяния господин Малюшин продолжал совершать вплоть до апреля 2018 года.

«Суд, несмотря на изложенные в ходатайстве прокурора доводы о необоснованности решения следователя о прекращении уголовного дела, не дал всестороннюю оценку его законности, хотя, учитывая приведенные выше обстоятельства, обязан был это сделать»,— говорится в вынесенном Владимиром Давыдовым постановлении. Теперь доводы прокуратуры предстоит рассмотреть Второму кассационному суду общей юрисдикции, и весьма вероятно, что Иван Малюшин вновь станет фигурантом уголовного преследования.

При этом в сферу интересов следствия может попасть не только история с арендой 2,5 тыс. кв. м в Стремянном переулке, но и то, как строящийся на этой земле комплекс зданий коммунально-бытового назначения для нужд УДП с многоярусной подземной автостоянкой площадью 13,9 тыс. кв. м оказался под контролем иностранцев. Дело в том, что владельцем ООО «Стройгруппсервис» с долей 99,69% является зарегистрированная в Калифорнии компания AME Capital. С момента образования в 2008 году ее хозяином был некий Анатолий Назаров, которого в 2019 году сменил Александр Половинчик (является гендиректором ООО «Стройгруппсервис»), а сейчас фирмой руководит имеющий российское и американское гражданство Александр Белокаменский. В открытых источниках “Ъ” не удалось обнаружить информации о роде деятельности AME Capital. Что же касается «Стройгруппсервис», то компания была зарегистрирована в 2002 году и специализируется на комплексном обслуживании помещений и строительстве жилых и нежилых зданий. Взаимоотношения с УДП и с Иваном Малюшиным (курировал вопросы, связанные с недвижимостью) в частности у нее начались в 2007 году, когда стороны заключили инвестиционный контракт на возведение в Стремянном переулке того самого комплекса зданий коммунально-бытового назначения. Построить его должен был «Стройгруппроект». Почти 14 тыс. кв. м застройщик и УДП оформили в собственность в равных долях. Однако в ноябре 2011 года УДП по какой-то причине переуступило свою долю ООО «Стройгруппроект» за 372,6 млн руб. По некоторым данным, со стороны УДП сделку визировал якобы Иван Малюшин, который оставил должность вслед за своим шефом Владимиром Кожиным.

Объект между тем не построен до сих пор, несмотря на взятый ООО «Стройгруппроект» в 2013 году на эти цели в Международном банке Санкт-Петербурга кредит в размере 385,5 млн руб. под залог строящегося здания. Заем банку, который 3 октября 2019 года был признан банкротом, компания не вернула.

В итоге на недострой в Стремянном переулке сейчас претендует не только УДП, требующее признать в арбитраже отсутствие у ООО «Стройгруппроект» права собственности на здание, но и банк в лице конкурсного управляющего, надеющийся обратить в свою пользу заложенное имущество.

24 ноября в спор за выбывшую из федеральной собственности недвижимость включилась и Генпрокуратура. Иск к господину Малюшину и ООО «Стройгруппсервис» в Замоскворецкий райсуд Москвы от ее имени подал все тот же Игорь Ткачев. По данным “Ъ”, в нем он настаивает на ничтожности подписанной Иваном Малюшиным и «Стройгруппсервис» сделки о переуступке права владения госсобственностью.

В УДП комментировать ситуацию не стали. Выяснить точку зрения представителей ООО «Стройгруппсервис» также не удалось — офисный телефон компании оказался выключенным.

Олег Рубникович