Свердловский министр ЖКХ Смирнов объяснил необходимость повышения тарифов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил необходимость повысить плату за коммунальные услуги. По его словам, сдерживание тарифов ЖКХ — это «вред для жителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сдерживая тарифы, мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс и поддерживаем жителей с высоким уровнем дохода. Тех, кто потребляет больший объем ресурсов»,— сказал он, передает портал E1.ru.

Господин Смирнов добавил, что нужно повышать тариф и при этом увеличивать поддержку жителей области. По его мнению, за тех, кто не может оплатить коммунальные услуги, должно платить государство.

Напомним, ранее в Свердловской области депутаты 53 из 94 муниципальных дум обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Наибольший показатель предложили ввести в Верхнем Тагиле — 23%, средний — в Нижнем Тагиле в размере 15,2%, наименьший — в Лесном в размере 12,1%.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «От Верхнего до Нижнего»

Виталий Красиков