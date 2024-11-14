Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 20:48

Свердловский министр ЖКХ Смирнов объяснил необходимость повышения тарифов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил необходимость повысить плату за коммунальные услуги. По его словам, сдерживание тарифов ЖКХ — это «вред для жителей».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сдерживая тарифы, мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс и поддерживаем жителей с высоким уровнем дохода. Тех, кто потребляет больший объем ресурсов»,— сказал он, передает портал E1.ru.

Господин Смирнов добавил, что нужно повышать тариф и при этом увеличивать поддержку жителей области. По его мнению, за тех, кто не может оплатить коммунальные услуги, должно платить государство.

Напомним, ранее в Свердловской области депутаты 53 из 94 муниципальных дум обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Наибольший показатель предложили ввести в Верхнем Тагиле — 23%, средний — в Нижнем Тагиле в размере 15,2%, наименьший — в Лесном в размере 12,1%.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «От Верхнего до Нижнего»

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...