От Верхнего до Нижнего

В Свердловской области депутаты 50 из 94 муниципальных дум обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Наибольший показатель предложили ввести в Верхнем Тагиле — 23%, наименьший — в Нижнем Тагиле в размере 11,1%. Опрошенные «Ъ-Урал» председатели дум заявили о необходимости повешения тарифов на услуги ЖКХ в связи с ростом цен, высокой изношенностью сетей и нехваткой кадров в муниципальных унитарных предприятиях (МУП). По мнению эксперта, предлагаемые депутатами предельные индексы соответствуют инфляционным процессам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению эксперта, предлагаемые депутатами предельные индексы соответствуют инфляционным процессам

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По мнению эксперта, предлагаемые депутатами предельные индексы соответствуют инфляционным процессам

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первыми за установление значения предельного индекса изменения размера платы за коммунальные услуги на территории своего муниципалитета выступили депутаты думы Ачитского городского округа. На заседании 4 сентября они проголосовали за обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить соответствующий показатель в 2025 году в размере 15%.

С аналогичными инициативами выступили думы еще 49 муниципалитетов. Наиболее высокий предельный индекс предложили установить депутаты Верхнего Тагила (до 23%), Кленовского сельского поселения (до 22%), Качканара (до 20,9%), Нижней Салды (до 20,8%), Первоуральска (до 20%) и Сухого Лога (до 19,98%). Небольшое повышение тарифов на услуги ЖКХ устроит думы Нижнего Тагила (до 11,1%), Лесного (до 12,1%) и Зареченского сельского поселения (до 14%).

В большинстве муниципалитетов депутаты предложили установить предельный индекс в размере 15% и 15,2%.

Опрошенные «Ъ-Урал» председатели дум муниципалитетов, которые обратились к губернатору, рассказали о нехватке средств для сохранения качества коммунальных услуг, ремонта сетей и удержания специалистов на предприятиях. По словам спикера думы Первоуральска Галины Сельковой, дополнительные средства направят на обновление сетей и увеличение зарплат.

«На нашем "Водоканале" низкие зарплаты, им надо ее повышать, улучшать качество оказываемых услуг. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, чтобы предприятия хорошо оказывали услуги, им нужны средства, и мы понимаем это»,— сказала она.

Председатель думы Сухого Лога Евгений Быков подчеркнул, что обращение депутатов направлено на помощь МУП, которые находятся в «непростом финансовом положении». «Требуется их модернизация и замена сетей теплоснабжения и водоснабжения, которые имеют высокую степень износа. Мы сначала приняли показатель 15,2%, потом посчитали, что этого будет недостаточно, и второй раз приняли 19,98%, считаем, что на сегодня этого вполне достаточно»,— отметил он.

Спикер думы Тугулыма Олег Онищенко подчеркнул, что в муниципалитете «достаточно большой тариф», однако из-за роста цен в бюджете стало не хватать средств на модернизацию сетей. «Из 15 котельных газифицировано только три, остальные на угле, это поднимает тариф. В начале года закладывали одну сумму на приобретение угля, сейчас она значительно выше, чем планировалось»,— добавил он.

Председатель думы Камышлова Татьяна Чикунова напомнила, что депутаты выходили со схожим обращением к губернатору в 2014 году для поддержания работы «Водоканала». «Через 10 лет приняли второе такое решение, мы понимаем, что оно непопулярное, но с другой стороны ставить на колени предприятие, которое находится на грани банкротства, это выше наших сил. Мы идем на этого шаг, потому что люди получают низкую заработную плату, работают в тяжелых условиях, и чтобы задержать людей на предприятиях»,— сказала она.

Спикер подчеркнула, что предлагаемый индекс дает возможность МУП «выжить в этих условиях».

Напомним, ранее Евгений Куйвашев подписал указ об установлении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре 2023 года. Документ предусматривал увеличение тарифов не более чем на 9,8 % по области и 13,8% по Качканарскому городскому округу с июля 2023 года. В августе того же года господин Куйвашев предложил поднять коммунальные платежи в регионе на 11-15% (в зависимости от муниципалитета) с июля 2024 года. Позднее министр ЖКХ региона Николай Смирнов заявлял, что власти не могут «сдерживать тарифы», иначе жители останутся без услуг.

Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, которые запрашивают депутаты, соответствуют инфляционным процессам, считает руководитель Центра развития и размещения производительных сил Уральского макрорегиона Института экономики УрО РАН Михаил Петров.

«Повышение было неизбежно, во многом это обусловлено тем, что дорожают поставляемые ресурсы, на которых основаны тарифы»,— отметил эксперт.

Господин Петров добавил, что для эффективности изменений властям следует учесть в индексах уровень социально-экономического положения каждого муниципалитета. По словам Михаила Петрова, резких увеличений платы за коммунальные услуги в 2025 году «не ожидается». «Они будут идти соразмерно общей инфляции, но не критично»,— сказал он.

Василий Алексеев