Тренировки переходят на дистант

На онлайн-фитнес в России потратят около 5 млрд руб. в этом году. Суммарная выручка 25 крупнейших компаний в этой сфере вырастет почти на 40%, такой прогноз дает агентство Smart Ranking. С его исследованием ознакомились «Ведомости». Интерес к занятиям онлайн подогревают развитие технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Кроме того, клиентов привлекает стоимость: дистанционная тренировка обходится от 500 до 1 руб. в час. Это, по словам собеседников издания, в два-три раза меньше, чем разовый поход в спортзал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рынок, скорее всего, будет расти и дальше, считает президент объединения операторов фитнес-индустрии «Национальное фитнес-сообщество» Елена Силина: «Онлайн-фитнес развивается ускоренными темпами. Конечно, этот тренд, заданный в 2020 году, сейчас набирает обороты. Это связано с увеличением числа потребительских запросов. Мы еще в пандемию COVID-19 получили 30% тренерского состава и ушли работать в онлайн. На сегодняшний день такие программы не просто представлены в виде занятий, например, как это делала сеть World Class: пожалуйста, занимайся, подключайся из любой точки России; но сейчас уже предлагают разнообразные варианты работы с тренером, видеокурсов, консультаций.

Но если мы говорим про безопасность, то здесь еще много нюансов, по которым эта история вызывает критику. Все-таки тогда, когда тренер находится рядом и может чувствовать человека, анализирует ситуацию именно здесь и сейчас, то в этом отношении, конечно, многие онлайн-программы еще требуют корректировок.

Но точно этот сегмент продолжит расти, и объем этого рынка в среднем будет увеличиваться на 30% в год.

Развитие будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию в России, уровень доходов населения и появление на рынке технологических и различных других инноваций. VR-тренировки, когда клиент надевает очки и занимается дома, никто не отменял».

Для тех, кто уже занимается фитнесом, онлайн-тренировки это, скорее, дополнение к походам в зал, отметила основатель и гендиректор сетей City fitness и Orange fitness Анастасия Юсина. По ее мнению, сегмент дистанционных занятий будет расти, но, возможно, не такими большими темпами: «Это активно развивающийся сегмент, и часто у тех, кто ходит в фитнес-клуб, уже есть ряд онлайн-приложений, онлайн-услуг и консультантов. Я не думаю, что цифры настолько велики, как оценивают эксперты, все-таки монетизация фитнес-приложений, онлайн-тренировок, не так высока. В интернете же есть достаточно большое количество и бесплатного контента для занятий в таком формате. Их качество, правда, сомнительное, но объем достаточно большой, как и вариантов диетических программ, рецептов. Мы видим, что даже наши клиенты зачастую в зале ходят в наушниках и с телефоном, и тренер дает им советы».

Выручка крупнейших компаний в сфере онлайн-фитнеса за прошлый год достигла 3,5 млрд руб. Правда, пока их доля занимает менее 2% от общего объема рынка. По итогам 2023 года он оценивался компанией Smart Ranking более чем в 210 млрд руб.

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Елена Иванова