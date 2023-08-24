Спорт уходит в частности

Россияне стали активнее пользоваться услугами частных тренеров. Спрос на них за год вырос почти на треть, подсчитали в сервисе «Авито Услуги». По его данным, наибольший интерес летом вызывали занятия футболом, танцами, фитнесом и боксом. Почему возник такой спортивный ажиотаж? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Привычка к персональным занятиям физкультурой и спортом, по словам собеседников “Ъ FM”, у россиян начала формироваться сразу после пандемии коронавируса. Тогда многие привыкли, что все внимание тренер уделяет небольшой группе или вообще одному человеку, поскольку собраться массово зачастую просто не получалось.

Причем этим летом, по данным «Авито Услуг», наиболее востребованными оказались частные занятия по футболу для детских и взрослых команд. Спрос на них увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым сезоном. В полтора раза популярнее стали занятия танцами и на 39% — фитнесом. На четверть чаще россияне стали брать частные тренировки по боксу.

Интерес к персональным занятиям действительно заметно вырос, говорит VIP-тренер Дмитрий Федин. По его словам, клиенты активнее просят провести занятие прямо у них дома и хотят не столько прокачать силу и ловкость, сколько прийти в форму после того же коронавируса или снять психологическое напряжение. Причем онлайн-занятия не так востребованы, как в пандемию, говорит он:

«В телефоне есть много программ, где каждый может выбрать для себя то, что его устраивает. Это если мы говорим об общей физической подготовке. Но есть ситуации, когда нужна специализированная нагрузка. Например, мышечный зажим в грудном отделе — человеку тяжело сделать вдох, люди просят помочь. И вот тут уже нужен тренер».

Сами персональные тренеры тоже стали активнее на рынке. Предложение от них, по данным «Авито», этим летом выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Причем сильнее всего — на треть — оно увеличилось в категории «Фитнес». Популярность этого направления выросла в том числе потому, что для некоторых россиян спорт стал одним из немногих доступных видов досуга. Так считает основательница сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина:

«Услуги частного мастера дешевле, чем услуги компании. Например, под танцы можно снять помещение рядом с домом. Необязательно иметь полноценный фитнес-клуб. Досуг, отпуска и поездки у нас в последнее время ограничены, поэтому фитнес занял место путешествий в качестве возможности снять стресс».

Участники рынка подчеркивают, что стоимость тренировок зависит от вида спорта и региона. Например, занятие с тренером по футболу обойдется в среднем от 500 руб. за групповое и от 1 тыс. руб. за индивидуальное. Минимум столько же стоит персональный час хореографа в танцевальном зале. С учетом активности клиентов стоимость тренировок пришлось заметно повысить, продолжает VIP-тренер Дмитрий Федин:

«Иногда так много людей, что уже не справляешься. Поэтому приходилось поднимать, причем несколько раз, стоимость услуг где-то вдвое. Но надо учитывать специализацию и квалификацию самого тренера. Я уже 28 лет в области реабилитации спорта и физической культуры, поэтому, конечно, ценник зависит от опыта».

Восстанавливается и рынок фитнес-центров. Продажи абонементов по итогам июля год к году выросли на 10%. Правда, в индустрии признают, что летом прошлого года клубы сталкивались с провалом продаж. Возможно, потому что их клиенты и частные тренеры чаще находили друг друга.

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Иван Корякин