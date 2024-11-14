Экс-гендиректор ГНС Айрат Каримов будет служить на СВО в звании рядового

Бывший генеральный директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов, обвиняемый в присвоении 12 гостевых домов предприятия с прилегающими к ним участками (ч. 4 ст. 160 УК РФ), подписал контракт с Минобороны. Как сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы господина Каримова, решение его подзащитного поддержал Ленинский райсуд Уфы, где рассматривается уголовное дело.

Срок контракта — один год. Несмотря на то, что Айрат Каримов имеет звание сержанта запаса, он будет служить рядовым, отметил господин Бушманов. По его словам, производство по уголовному делу приостановлено. При этом, подчеркнул адвокат, решение уйти на СВО «никак не связано с обстоятельствами рассматриваемого дела».

Господин Каримов был задержан в апреле 2023 года в аэропорту Шереметьево после отдыха в Таиланде, а после доставлен в Уфу. Вместе с ним обвиняемым по уголовному делу проходит экс-начальник административно-хозяйственного управления ГНС 57-летний Воскан Мирзоев — он находится в международном розыске. Также задержан 49-летний главный аудитор ООО «Газпром нефтехим Салават» Денис Михалев. По версии следствия, он должен был следить за законностью действий руководства, но предпочел не заметить вывод 12 гостевых домов из собственности предприятия. За это, полагают в МВД по Башкирии, он получил один из домов с дисконтом в 5 млн руб.

Венера Хисамова