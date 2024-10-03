Суд изучит эпизодическую роль

В Ленинском райсуде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-генерального директора «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрата Каримова, обвиняемого в присвоении 12 гостевых домов предприятия с прилегающими к ним участками. Общую сумму ущерба ГНС оценил в 180,8 млн руб. В суде адвокат подсудимого заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, а также из-за нарушения права на защиту. Господин Каримов назвал уголовное дело «заказным». Отказывая в удовлетворении заявления, судья предложила устранить возможные противоречия в процессе заседаний и дала время для ознакомления с материалами дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы под председательством Эльвиры Якуповой началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-генерального директора ГНС Айрата Каримова, возглавлявшего предприятие в 2016–2021 годах. Он обвиняется в трех эпизодах присвоения чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По мнению следствия, в 2016–2017 годах у Айрата Каримова возник умысел на присвоение 12 гостевых домов и прилегающих к ним участков базы отдыха «Агидель». Для этого дома были снесены, а на их месте построены новые. Выявив строительные недостатки, здания продали на торгах в три раза дешевле рыночной цены, полагает следствие. Покупателями стали 11 человек, включая подсудимого.

Еще один эпизод в уголовном деле касается взаимоотношений господина Каримова с юристом, бывшим депутатом горсовета Уфы Вадимом Рамазановым (приговорен к трем годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по другому уголовному делу). Несмотря на штатных юристов ГНС, Айрат Каримов нанял его, перечислив на счет коллегии адвокатов «Налоговая безопасность», в которой состоял господин Рамазанов, около 20 млн руб.

Общая сумма ущерба ГНС, по мнению следствия, оценивается в 180,8 млн руб.

Айрата Каримова задержали в апреле 2023 года в аэропорту Шереметьево после отдыха в Таиланде и доставили в Уфу. Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением МВД по Башкирии. Сейчас подсудимый находится под запретом определенных действий.

В начале судебного заседания адвокат Айрата Каримова Игорь Бушманов заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, а также из-за нарушения права на защиту обвиняемого. Адвокат сообщил, что двум другим защитникам господина Каримова было незаконно отказано в ознакомлении с материалами дела и вещественными доказательствами. Подсудимый, продолжил адвокат, также не в полной мере был с ними ознакомлен.

Игорь Бушманов также отметил, что в обвинительном заключении не приведены доказательства, оправдывающие его подзащитного, а именно ответ ПАО «Газпром переработка», в котором говорится, что у компании нет информации о причиненном ущербе в результате отчуждения 12 гостевых домов.

Посовещавшись на месте, Эльвира Якупова отказала в удовлетворении ходатайства. Решение судья мотивировала тем, что возможные противоречия могут быть устранены при рассмотрении дела, а участникам процесса предоставят время для ознакомления, в том числе с вещественными доказательствами.

Айрат Каримов заявил суде, что возбужденное против него уголовное дело носит «заказной характер». По его словам, в материалах дела указано, что часть эпизодов преступления он якобы совершил после того, как перестал быть гендиректором предприятия. «То есть я не мог ни юридически, ни физически распоряжаться имуществом, влиять и принимать соответствующие управленческие решения»,— сказал господин Каримов, добавив, что обвинение не содержит описания фактических обстоятельств получения им денег, что свидетельствует, по его мнению, об отсутствии корыстного мотива.

Также, по словам Айрата Каримова, торги по продаже домов с участками никем не оспаривались, как и оценка отчужденного имущества.

Следующее заседание назначено на 22 октября.

Венера Хисамова