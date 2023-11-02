Ковид ударил по 50+

В журнале Lancet опубликованы результаты многолетнего исследования, посвященного влиянию пандемии COVID-19 на психическое здоровье и когнитивные функции людей в возрасте от 50 лет и старше. Выяснилось, что особенно быстро когнитивные функции снижались в первый год пандемии, и даже у тех, кто не переболел коронавирусом. Впрочем, негативный эффект наблюдался и далее. Это заставило ученых сделать выводы о долгосрочном воздействии пандемии на психическое здоровье и когнитивные функции представителей старшего поколения, что может вести к повышенным рискам возникновения деменции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исследование проведено международным коллективом ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета штата Невада и Эксетерского университета в Девоне. В нем приняли участие 3142 человека в возрасте от 50 до 96 лет, средний возраст испытуемых составил 67 лет.

Существенное ухудшение работы мозга было отмечено уже в первый год пандемии — с марта 2020 года по февраль 2021 года — практически у всех испытуемых (95%).

Ухудшение коснулось в основном исполнительных функций мозга, а также рабочей памяти. Ученые отметили, что ухудшение работы мозга испытуемых проходило на фоне резкого сокращения физической активности из-за локдаунов, роста употребления алкоголя, повышенного уровня тревожности и депрессии, причем даже у тех, кто не переболел коронавирусом. Еще больший негативный эффект наблюдался у тех, кто помимо вышеперечисленных факторов переболел COVID-19 и/или живет в одиночестве.

В течение второго года пандемии низкая физическая активность продолжала негативно влиять на исполнительные функции мозга испытуемых, что в ряде случаев усугублялось еще и ухудшением рабочей памяти на фоне продолжающегося злоупотребления алкоголем, одиночества и депрессии.

Полученные данные заставили ученых сделать вывод о долгосрочном влиянии пандемии на психическое здоровье и когнитивные функции старшего поколения.

Более того, ученые не исключают, что такое негативное влияние повышает риски возникновения деменции. «Продолжительное снижение когнитивных функций говорит о необходимости принятия мер в области общественного здравоохранения для снижения рисков деменции, особенно среди людей с умеренными признаками когнитивных нарушений, для которых существенно выросли риски возникновения деменции уже в ближайшие пять лет»,— говорится в исследовании.

Профессор Эксетерского университета Анна Корбетт, специализирующаяся на изучении деменции, заявила в интервью The Guardian: «Наши данные говорят о том, что локдауны и другие ограничения, которые мы пережили во время пандемии, оказали ощутимый долгосрочный эффект на ментальное здоровье людей в возрасте от 50 лет и выше — даже после того, как локдауны закончились. Сейчас очень важно поддержать таких людей, особенно учитывая более высокие риски появления деменции». Профессор посоветовала обратиться к врачу всем, кто ощущает у себя, своих близких или знакомых такие признаки: «Наши исследования также говорят и о том, что политикам нужно внимательнее относиться к долгосрочным последствиям для здоровья людей от таких ограничительных мер, как локдауны, особенно в ходе прогнозирования и планирования действий применительно к возможным пандемиям в будущем».

Евгений Хвостик