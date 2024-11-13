На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с двумя грузовиками пострадал человек

На 30 км трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись грузовые автомобили Mitsubishi и «Камаз». В результате ДТП 53-летнего водителя Mitsubishi с тяжелыми травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не обеспечил постоянного контроля за движением своей машины, из-за чего не выдержал достаточную дистанцию до движущегося впереди «Камаза» и допустил столкновение с ним.

Напомним, ранее на 10 км Арамильского тракта в направлении Екатеринбурга из-за ДТП загорелся автомобиль. Водитель другой машины получил травмы.

Виталий Красиков