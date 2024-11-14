На дефицит не накашляли

Представители Росздравнадзора опровергли “Ъ” информацию ряда СМИ и Telegram-каналов о дефиците антибиотиков — клацида и ровамицина. Аналитики фармрынка, которые по просьбе “Ъ” изучили ситуацию, подтверждают, что при достигнутом объеме производства и ввода в гражданский оборот указанных препаратов дефицита просто не может быть. Если в региональных аптеках и существуют какие-то перебои, они связаны лишь с особенностями спроса и логистики, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2024 году, по данным Роспотребнадзора, в РФ отмечается тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями. Чаще всего это происходит на фоне перенесенного ОРВИ или гриппа — при несвоевременном и некачественном лечении этих инфекций воспалительный процесс переходит на трахею, бронхи, легкие. По данным ведомства, «групповые очаги» внебольничной пневмонии чаще всего регистрируются в детских коллективах. Так, в конце сентября в Свердловской области закрыли 28 классов в 15 школах региона. В восьми школах Ижевска приостанавливали учебный процесс для дезинфекции помещений. На дистант уходили две школы в Новосибирской области. На карантин закрывали семь школ с 3 тыс. учащихся в Челябинской области. Свердловские СМИ в среду сообщили уже о второй волне заболеваемости внебольничной пневмонией.

В СМИ, а также в ряде Telegram-каналов стали появляться сообщения, что на фоне всплеска заболеваемости возник дефицит антибиотиков, в частности, клацида и ровамицина. Так, информационное агентство «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) сообщило со ссылкой на опрошенных екатеринбургских педиатров о жалобах пациентов на отсутствие в аптеках этих препаратов. В октябре «Известия» сообщили, что в 25 регионах пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. По сведениям газеты, также в региональных аптеках не хватало препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Эти лекарства относятся к основной линейке антибактериальных препаратов, которые чаще других назначают врачи.

По запросу “Ъ” аналитическая компания RNC Pharma, специализирующаяся на изучении фармрынка, провела исследование ситуации. По данным компании, за три квартала 2024 года российская система здравоохранения получила более 1 млн упаковок клацида — лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подчеркивает, что у препарата есть «огромное количество» аналогов, которые производят 16 компаний, в частности, российские «Озон», «Акрихин», «Сотекс» и американская Vertex. В итоге общий объем препаратов кларитромицина в гражданском обороте за год вырос на 63%. Ситуация с ровамицином (действующее вещество спирамицин) у экспертов тоже не вызывает тревог. За девять месяцев 2024 года, по данным RNC Pharma, в гражданский оборот поступило 43,9 тыс. упаковок препарата — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Николай Беспалов отмечает, что у препарата пока только один аналог — «Дорамитцин ВМ» от турецкой World Medicine, но его поставки за год выросли почти в полтора раза (+47%).

В Росздравнадзоре подтвердили “Ъ”, что антибиотики с действующими веществами кларитромицин и спирамицин «стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот» отечественными и иностранными производителями. Так, привели пример в ведомстве, с начала года в аптеки поступило более 5,3 млн упаковок препаратов кларитромицина; остатки, по данным системы маркировки «Честный знак», составляют более 2,4 млн упаковок. Ввод в гражданский оборот препаратов со спирамицином с начала года составил более 114 тыс. упаковок — больше, чем за весь 2023 год; остатки составляют более 64 тыс. упаковок. Ситуация на рынке лекарств на сегодняшний день стабильная и постоянно отслеживается, заверили в Росздравнадзоре.

«Если в аптеках и существуют какие-то перебои, то они вызваны особенностями спроса и логистики в конкретных локациях»,— предположил Николай Беспалов. Он пояснил, что в отдельных регионах спрос действительно мог превысить имеющийся в аптеках объем товаров, но в целом люди просто хотели получить именно клацид, а аптека его могла не закупить по причине наличия нескольких прямых аналогов.

Наталья Костарнова