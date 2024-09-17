Три смерти в минуту

К 2050 году более 39 млн человек в разных странах мира могут умереть из-за того, что существующие антибиотики все хуже справляются с инфекциями. Такую оценку дают ученые из Проекта глобальных исследований в области антимикробной резистентности (AMR). Еще 169 млн могут умереть от связанных с ней причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Антимикробные препараты — один из краеугольных камней современной медицины, и растущая резистентность к ним — главная причина тревоги»,— говорится в исследовании Проекта глобальных исследований в области антимикробной резистентности, опубликованном в журнале The Lancet. По оценкам исследователей, если в мире ничего не будет предпринято для решения проблемы, за 25 ближайших лет непосредственно из-за AMR могут умереть более 39 млн человек, а это значит, что каждую минуту будут умирать 3 человека.

Проект представляет собой партнерство между Институтом по исследованию показателей здоровья и его оценки при Медицинской школе Вашингтонского университета и Оксфордским университетом. Исследование собрало данные о смертности от AMR с 1990 по 2021 год, и с учетом развития ситуации авторы сделали прогноз до 2050 года. Ученые изучили данные более 520 млн медицинских карт, заключений о смерти, записей о приеме антибиотиков и т. п. в 204 странах и территориях мира.

С 1990 по 2021 год в мире от AMR погибли 36 млн человек. В 2021 году AMR стала причиной 1,14 млн смертей. Но по мере того как антибиотики теряют эффективность, ученые ожидают, что между 2022 и 2050 годами рост ежегодных смертей из-за AMR составит 70%, а в 2050 году погибнут 1,91 млн человек.

Это только те смерти, причиной которых непосредственно станет AMR. Что же до связанных с ней заболеваний, то они станут причиной смерти в 2050 году 8,22 млн человек. А за 25 лет до 2050 года — 169 млн.

Исследователи отмечают, что с 1990 по 2021 год число смертей среди детей в возрасте до 5 лет снизилось на 50%. Обществу удалось справиться с распространением детских инфекций в том числе вакцинацией и обеспечением доступа к чистой питьевой воде. Смерти среди людей старше 70 лет, напротив, выросли более чем на 80%. И это связано с большей уязвимостью пожилых людей к инфекциям и общим старением населения. По прогнозам, эти тенденции сохранятся и усилятся. Так, число смертей детей до 5 лет из-за AMR к 2050 году уменьшится вдвое, а людей в возрасте за 70 увеличится более чем в два раза.

По регионам смерти из-за AMR распределятся неравномерно.

Больше всего смертей непосредственно из-за AMR ожидают в странах Южной Азии — 11,8 млн. В странах с высоким уровнем доходов число ежегодных смертей непосредственно из-за AMR к 2050 году может вырасти до 192 тыс. с нынешних 125 тыс.

Эксперты говорят, что многих смертей из-за AMR можно избежать, если принять ряд мер. Это усиление контроля за распространением инфекций, иммунизация, разработка новых антибиотиков и ограничение применения существующих теми случаями, когда они абсолютно необходимы.

Результаты исследования будут обсуждаться на ближайшей Генеральной ассамблее ООН. Как ожидается, в ходе обсуждения будут подняты вопросы профилактики инфекционных заболеваний, разработки новых вакцин и антибиотиков, улучшения доступа к чистой воде и санитарных условий, а также увеличения инвестиций в подготовку специалистов и новые технологии.

Алена Миклашевская