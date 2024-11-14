Статус-квота под угрозой

Высокие темпы вывоза за рубеж российского зерна в июле—ноябре в совокупности со снижением урожайности могут привести к трехкратному сокращению экспортной квоты в 2025 году. На внутреннем рынке такая мера может стать инструментом для сдерживания продовольственной инфляции, на мировом, скорее всего, приведет к росту цен на пшеницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Экспортную квоту на зерно в 2025 году (будет действовать с 15 февраля по 30 июня) могут установить на уровне 9–10 млн тонн, что втрое меньше по сравнению с 2024 годом (29 млн тонн). Такой прогноз на конференции IAOM MEA, проходящей в Дубае, обнародовал руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Дело в рекордных темпах вывоза при ограниченном экспортном потенциале. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько предполагает, что экспортная квота на 2025 год будет на уровне 10,5–11,5 млн тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов называет очевидным предстоящее снижение экспортной квоты. Первоначально объем может быть установлен примерно в 10 млн тонн, хотя с точки зрения наличия запасов страна могла бы вывезти и 12–15 млн тонн, считает эксперт. В Минсельхозе пояснили, что окончательное предложение по объему экспортной квоты сейчас формируется.

Квоты на экспорт из РФ ячменя, кукурузы, ржи, меслина и пшеницы введены в 2020 году. Предельный объем вывоза на будущий год Минсельхоз обычно определяет в ноябре—декабре, действует он с 15 февраля по 30 июня. С 1 июля, когда начинается сельскохозяйственный сезон, ограничения снимаются. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объясняет, что после утверждения размер квоты может корректироваться и перераспределяться между компаниями.

Согласно «Совэкону», в июле—октябре 2024 года экспорт пшеницы из России составил 19,8 млн тонн, увеличившись на 2% год к году. В «Русагротрансе» ждут, что по итогам ноября этого года объем вывоза будет 4,55 млн тонн: рост год к году на 30%. Экспорт зерна в целом с июля по конец октября, по оценкам Эдуарда Зернина, составил 23,7 млн тонн. Это соответствует темпам рекордного прошлого сезона.

Экспорт увеличивается, несмотря на сокращение урожая. Согласно прогнозам, обнародованным вице-премьером Дмитрием Патрушевым, в 2024 году сбор зерна достигнет 130 млн тонн против 143 млн тонн годом ранее. В 2025 году негативный тренд может сохраниться (см. “Ъ” от 22 октября). Экспорт растет за счет высокой маржинальности зарубежных поставок, считает Андрей Сизов. Эксперт предполагает, что доход экспортера с 1 тонны пшеницы сейчас около $10. Хотя собеседник “Ъ” на зерновом рынке замечает, что с начала октября были введены негласные ограничения, касающиеся цены продажи и работы с зарубежными партнерами. Это осложнило заключение контрактов, добавляет он.

Существенное снижение экспортной квоты, по мнению Дмитрия Рылько, направлено на сдерживание цен внутри страны. Андрей Сизов не исключает, что мера рассматривается для борьбы с продовольственной инфляцией. По данным «Русагротранса», на 11 ноября в центре страны пшеница четвертого класса с протеином 12,5% стоила 14,8–15,2 тыс. руб. за тонну на элеваторе. К началу октября рост составил около 9%.

На мировом рынке стоимость пшеницы в случае резкого сокращения Россией экспортной квоты может вырасти, не исключает Андрей Сизов. Сейчас, по его мнению, объем предполагаемых поставок страны уже переоценен. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2024–2025 сельскохозяйственном году он составит 48 млн тонн, «Совэкона» — 45,9 млн. А с учетом квоты в 10 млн прогноз экспорта может быть снижен еще на несколько миллионов тонн, говорит эксперт.

Александра Мерцалова