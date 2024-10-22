Пшеница в сухом осадке

Засуха, которая была в период сева озимой пшеницы, и отсутствие у фермеров мотивации дополнительно вкладываться в защиту растений могут стать причиной сокращения урожая пшеницы в 2025 году. Сбор может оказаться ниже почти на 2% год к году и на 9% от среднего значения за последние пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Урожай пшеницы в России в 2025 году может составить 80,1 млн тонн, сократившись на 1,7% к текущему году (81,5 млн тонн) и на 9,1% к среднему значению за пять лет (88,1 млн тонн), говорится в предварительном прогнозе «Совэкона». Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко не исключает, что урожай пшеницы в следующем году может быть хуже текущего. Но прогнозы, по его мнению, преждевременно делать до конца декабря — начала января.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько предполагает, что урожай пшеницы в 2025 году будет в диапазоне от 80 до 85 млн тонн, а в этом году достигнет 81,5–82 млн тонн. В Минсельхозе пояснили “Ъ”, что сейчас озимыми зерновыми культурами засеяно 16,4 млн га, работы продолжаются. Оценить состояние посевов можно будет весной, после возобновления вегетации, уточняют в министерстве. Господин Рылько поясняет, что на озимую пшеницу приходится около 70% сбора культуры.

Проблемой стало длительное отсутствие дождей. «Аграрии столкнулись с беспрецедентно тяжелыми условиями, засуха привела даже к образованию пыльных бурь на юге страны»,— говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Сейчас в «Совэконе» ждут, что урожайность озимой пшеницы в 2025 году составит 3,43 млн тонн с 1 га, став минимальным показателем с 2019 года. Господин Петриченко замечает, что сев озимых на юге страны завершится в конце декабря — начале января. «И в итоге все может еще поменяться»,— не исключает он. Дмитрий Рылько констатирует, что еще две недели назад ситуация выглядела хуже.

Дожди в Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае привели к росту ожиданий относительно урожая, поясняет он. Эксперт обращает внимание и на то, что текущий год аномальный и с точки зрения длительности вегетации за счет теплой осени. Говорить о влиянии погодных условий на урожай озимых, по мнению господина Рылько, можно будет во второй половине ноября.

Из-за сложных погодных условий аграрии скорректировали объем посевных площадей под озимой пшеницей: согласно «Совэкону», к урожаю 2025 года они составят 15,4 млн га, сократившись на 4,4% год к году. В этот объем входит как сокращение посевов, так и возможная гибель части урожая, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Господин Рылько предполагает, что недосев будет небольшим. На этих участках могут быть посажены другие яровые культуры — например, кукуруза, соя, рапс, считает он.

Директор по растениеводству ГК «Эконива» Александр Анпилов подтверждает, что площади под озимые несколько сократились из-за негативного влияния погодных условий. Андрей Недужко говорит, что «Степь» не сокращала площади: под озимую пшеницу отведено около половины всех посевов. В «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева площадь озимого сева тоже не менялась и составляет 470 тыс. га.

Господин Недужко говорит, что в случае необходимости гибель озимых могут компенсировать яровые, но принимать решение преждевременно. «Мы рассчитываем на скорейшее выпадение осадков»,— говорит он. Хотя господин Анпилов замечает, что урожайность яровой пшеницы ниже, чем озимой.

Андрей Сизов поясняет, что, помимо погоды, на посевы пшеницы влияет финансовое состояние фермеров. Из-за низкой рентабельности они будут сокращать покупку средств защиты растений или удобрений. Господин Петриченко считает растущие издержки основным и долгосрочным фактором сокращения площадей под пшеницу.

Александра Мерцалова