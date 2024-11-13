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Коммерсантъ FM
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Биткойн превысил $93 тыс. и обновил исторический рекорд

Стоимость биткойна продолжает расти и к вечеру 13 ноября достигла нового исторического максимума, превысив отметку $93 тыс. Это четвертый раз за месяц, когда криптовалюта обновляет исторический рекорд.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным биржи Binance, на 19:16 мск цена криптовалюты выросла на 8,2% за сутки и составила $93 004. Максимальная стоимость биткойна достигала $93 266. Сайт CoinMarketCap, который анализирует данные более чем по 20 биржам, сообщает о росте цены на 8,59% — в среднем до $93 228.

Криптовалюта начала дорожать с 5 ноября, после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Глава Binance Ричард Тенг в интервью Financial Times предсказывал золотой век для криптовалют с возвращением господина Трампа. Участники рынка надеются, что он изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».

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