Майнеры проголосовали за Дональда Трампа

На фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах США курс биткойна обновил исторический максимум. Стоимость ведущей виртуальной валюты превышала $75,4 тыс. Причем до конца года эксперты ожидают превышение уровня $80 тыс. Активности «быков» на крипторынке способствуют обещания новоизбранного президента США в отношении использования виртуальных валют и регулирования майнинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп пообещал сделать США «криптостолицей планеты» и «биткойн-сверхдержавой»

Фото: Kevin Wurm / Reuters Дональд Трамп пообещал сделать США «криптостолицей планеты» и «биткойн-сверхдержавой»

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Игра на повышение курса биткойна началась еще до официального объявления победителя в президентской гонке США. Первые сообщения о лидерстве Дональда Трампа подняли курс ведущей криптовалюты до исторического максимума. По данным Coinmarketcap, в среду, 6 ноября, стоимость биткойна превысила $75,4 тыс. Этот результат почти на 9% превзошел значения предыдущего дня. В дальнейшем, на фоне объявления победителя и, как следствие, фиксации прибыли спекулянтами курс биткойна откатился к уровню $74 тыс.

Стремительно росли в цене и другие криптовалюты. В частности, котировки эфира превысили $2,6 тыс., прибавив более 7%. Выросли на 5-14% котировки Solana, XRP, Cardano. Однако наиболее сильно (на 19%) взлетела стоимость Dogecoin, мемной монеты одного из ведущих сторонников господина Трампа — миллиардера Илона Маска. Впрочем, несмотря на активность «быков», котировки всех альткойнов в отличие от биткойна не превысили своих исторических максимумов.

Очередная волна покупок на рынке виртуальных валют была спровоцирована ожиданиями исполнения обещаний новоизбранного президента США.

Как отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, Дональд Трамп в рамках предвыборных обещаний говорил много позитива в отношении криптовалют. Трамп обещал сделать США «криптостолицей планеты» и «биткойн-сверхдержавой», не продавать биткойны, а создать из них стратегический запас, разработать прозрачное регулирование, разрешить оплату товаров и услуг в США биткойнами, поддержать майнеров.

Кроме того, многие лидеры криптоиндустрии и люди, к которым прислушиваются в мире криптовалют, поддержали республиканцев в президентской гонке. В частности, братья-близнецы Винклвосс, владельцы криптобиржи Gemini, поддержали кандидатуру Дональда Трампа. В июне они пожертвовали $2 млн в биткойнах на его предвыборную кампанию. Илон Маск пожертвовал на предвыборную кампанию новоизбранного президента $75 млн.

Росту стоимости биткойна способствует замедление темпов инфляции и ожидание снижения ключевой ставки в США, говорят эксперты.

Очередное снижение ключевой ставки ожидается в четверг по итогам заседания ФРС. Это способствует притоку капитала в рисковые активы, к которым относятся и криптовалюты, отмечает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Очередное снижение ставки может открыть котировкам биткойну «путь к новым вершинам», считает основатель TerraCrypto Никита Вассев.

При этом эксперты рассматривают несколько сценариев развития ситуации на крипторынке. В ближайшую неделю после резкого скачка котировки возможна коррекция до $72 тыс., после чего биткойн снова «может перейти к витку роста на фоне решения о снижении ключевой ставки и протестировать уровень $77 тыс.», считает СЕО Tehnobit Александр Пересичан. Во второй половине ноября ситуация будет во многом зависеть от того, что будет происходить на фондовом рынке, особенно в сегменте высокотехнологичных компаний, с которыми часто коррелируют криптовалюты, считает эксперт.

В дальнейшем курс биткйона может преодолеть уровень $80 тыс. Причем Владислав Антонов ожидает, что это может произойти до конца этого месяца, а Никита Вассев прогнозирует достижение этой отметки к концу года. В частности, по его мнению, росту стоимости помимо позитивных новостей геополитики может также способствовать нарастающий дефицит криптовалюты, «корни которого уходят к апрельскому халвингу». Райан Ли не исключает и традиционного для крипторынка предрождественского «ралли Санта-Клауса».

Ксения Куликова