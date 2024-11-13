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На Арамильском тракте в результате ДТП сгорел автомобиль, пострадал человек

На 10 км Арамильского тракта в направлении Екатеринбурга из-за ДТП загорелся автомобиль, водитель другой машины получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, ехавший по тракту водитель Renault выбрал небезопасную скорость, из-за чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Folkswagen, после чего произошло возгорание Renault. Водителя Folkswagen с травмами головы и переломами доставили в ГКБ №36.

По факту аварии организована проверка.

Напомним, в октябре на 104 км трассы Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) автомобиль «УАЗ Патриот» столкнулся с машиной Toyota RAV4. Оба автомобиля после аварии полностью сгорели. В результате ДТП погиб человек, трое пострадали.

Ирина Пичурина

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