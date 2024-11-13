Reuters: США расследуют российские счета в банке UBS

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) запросило в швейцарском банке UBS информацию о счетах российских клиентов, которые перешли к нему из швейцарского банка Credit Suisse после поглощения, пишет Reuters со ссылкой на источники. В марте прошлого года UBS в экстренном порядке приобрел банк Credit Suisse, оказавшийся на грани банкротства.

Источники Reuters в США сообщили, что представители UBS и OFAC контактируют по этому вопросу. Расследование OFAC может быть связано с санкциями США в отношении России. Источники Reuters отмечают, что швейцарская сторона, как правило, неохотно раскрывает данные об иностранных счетах и активах, ссылаясь на свои законы о защите конфиденциальной информации и банковской тайне. Впрочем, когда речь заходит о нарушении санкций, ситуация может измениться, отмечают американские источники агентства.

UBS не раскрывает информацию о том, сколько средств хранится на счетах его российских клиентов. В 2022 году тогдашний глава Credit Suisse заявил, что российским клиентам принадлежат около 4% от общего объема средств под управлением банка, что на тот момент составляло около $35 млрд.

Евгений Хвостик