Госдума ввела штрафы до 60 млн руб. за подделку документов для мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для юридических лиц за подделку документов для организации незаконной миграции. Максимальная ответственность составит до 60 млн руб. при повторном нарушении.

Изменения вносятся в ст. 19.23 КоАП — о подделке документов, штампов, печатей или бланков. При первом нарушении юрлицам будет грозить штраф от 5 млн до 10 млн руб. При повторном нарушении штраф составит от 10 млн до 60 млн руб.

В авторах законопроекта числится большая группа депутатов, в том числе спикер Вячеслав Госдумы и вице-спикеры. Господин Володин отмечал, что поправки будут способствовать пресечению выдачи фальшивых уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Россию. По данным МВД, за восемь месяцев 2024 года было обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году.

Подробнее об этом и других законопроектах по миграции — в материале «Ъ» «Великий, могучий и свободный от мухлежа и коррупции».