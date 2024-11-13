Уральский застройщик «Астон» подал ответный иск по делу об остановке стройки

Специализированный застройщик «Астон. Движение 2» пода исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области к химической компании «Нитон». Напомним, между компаниями уже идут судебные разбирательства из-за строительства ЖК на месте Виншампанкомбината (ЕВШК) в Екатеринбурге. Ранее суд остановил эту стройку жилого дома на ул. Пехотинцев. Судебные разбирательства возникли из-за работ с водопроводом – компания «Нитон» просила застройщика демонтировать «самовольно возведенную сеть водопровода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как следует из картотеки, суд принял иск застройщика 7 ноября, он касается «признания права отсутствующим». Параллельно суд также рассматривает иски химической компании «Нитон» к застройщику и отдельно к администрации Екатеринбурга.

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, учредителем компании «Астон. Движение 2» является «Астон.Екатеринбург». Ранее ее директором являлся Вячеслав Трапезников, но 31 октября он покинул компанию. 11 ноября стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за строительства жилого дома в Пионерском поселке Екатеринбурга компанией «Астон. История».

Мария Игнатова