СКР возбудил уголовное дело из-за стройки «Астон. История» в Пионерском поселке

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за строительства жилого дома в Пионерском поселке Екатеринбурга компанией «Астон. История», сообщает ЕАН. Как пишет издание, следствие считает, что земельный участок, на котором предполагается строительство, был приобретен незаконно за 1 млн руб. при его кадастровой стоимости 7,32 млн руб. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

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Напомним, Арбитражный суд Свердловской области также рассматривает иск прокуратуры, касающийся этого участка на ул. Советской. Ведомство требует признать недействительным договор купли-продажи земельного участка и вернуть его МУГИСО. Жильцы окрестных домов выступили против строительства высотки рядом с их жильем.

Согласно постановлению о возбуждению дела, опубликованного изданием, следствие полагает, что «неустановленное лицо» из числа руководителей компании ввело в заблуждение мэрию Екатеринбурга для получения разрешения на строительство 32-этажного дома «путем реконструкции двухэтажного здания спортивного назначения». В свердловском СКР «Ъ-Урал» не стали комментировать возбуждение дела.

1 ноября стало известно, что Вячеслав Трапезников покинул пост директора компании «Астон. Екатеринбург». Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, «Астон. Екатеринбург» является учредителем компании «Астон. История». Стоит отметить, что в Арбитражном суде Свердловской области рассматриваются дела строительству жилого дома на ул. Пехотинцев в Екатеринбурге, которую ведет «Астон. Движение 2».

Алексей Буров