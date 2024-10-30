Суд запретил уральскому девелоперу строить ЖК на месте Виншампанкомбината

Арбитражный суд Свердловской области остановил стройку жилого дома на ул. Пехотинцев в Екатеринбурге, которую ведет «Астон. Движение 2». Как указано в материалах, суд принял обеспечительные меры и приостановил действие разрешения на строительство двухсекционного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Данное разрешение выдавалось администрацией города Екатеринбурга в марте этого года. Речь идет о строительстве на месте Виншампанкомбината (ЕВШК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом для приостановки послужило исковое заявление химической компании «Нитон» к мэрии о признании недействительным разрешения на строительство. 15 октября суд принял обеспечительные меры, рассмотрение иска назначено на ноябрь. Это уже второе дело, касающееся строительства ЖК на ул. Пехотинцев. Первый иск компания «Нитон» подавала непосредственно к самому застройщику. Из документов суда следует, что представители «Нитон» хотят запретить проводить строительные работы «до достижения согласований» по водопроводу питьевой воды.

«При проведении работ на земельном участке не учитывается зона санитарной охраны этого водопровода, не проводилось согласование выполняемых работ с истцом как балансодержателем проходящего по земельному участку водопровода питьевой воды, в процессе выполняемых работ целостность питьевого водопровода истца уже была нарушена»,– указано в материалах суда.

Так, компания «Нитон» просит застройщика демонтировать «самовольно возведенную сеть водопровода» и отсоединиться от сети на соседнем участке, а также восстановить сеть водопровода на участке рядом. По разбирательству между химической компанией и застройщиком суд также принимал обеспечительные меры и запрещал стройку, но в начале октября их отменили.

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, учредителем компании «Астон. Движение 2» является «Астон.Екатеринбург». Директор последней – Вячеслав Трапезников, основным владельцем компании является «Группа Астон» (Игоря Кима), 15% у Юлии Трапезниковой и 10% у Константина Дроздова.

Ранее по требованию прокуратуры суд запрещал строительство ЖК в Пионерском поселке Екатеринбурга другой компании, входящей в «Группу Астон» – «Астон.История».

Мария Игнатова