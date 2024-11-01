Вячеслав Трапезников покинул девелоперскую компанию «Астон. Екатеринбург»

Уральский застройщик и экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников покинул компанию «Астон. Екатеринбург». Как следует из данных сервиса Rusprofile.ru, господин Трапезников с 31 октября не является директором компании. Сейчас пост директора занял глава «Группы Астон» Владимир Пухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно сервису, Вячеслав Трапезников был директор «Астон. Екатеринбург» с 19 июня 2019 года по 31 октября 2024 года. Компания на 75% принадлежит «Группе Астон» (Игоря Кима), 15% у супруги господина Трапезникова Юлии Трапезниковой и 10% у Константина Дроздова. В настоящее время Вячеслав Трапезников является директором ООО «Оргкомитет Строитель» (компания занимается организацией мероприятий) и «Синица Девелопмент» (связана с «Гринвич - жилая недвижимость»), на протяжении нескольких лет он занимает пост президента Гильдии строителей Урала.

Дозвониться до господина Трапезникова и получить комментарий не удалось. «Ъ-Урал» обратился за комментарием в пресс-службу девелопера, на момент публикации материала ответ не поступил.

Что стало причиной ухода известного застройщика из компании пока неизвестно, но стоит отметить, что в Арбитражном суде Свердловской области рассматриваются дела по двум стройкам компании. Как ранее писал «Ъ-Урал», суд остановил стройку жилого дома на ул. Пехотинцев в Екатеринбурге, которую ведет «Астон. Движение 2». Ранее по требованию прокуратуры суд запрещал строительство ЖК в Пионерском поселке Екатеринбурга другой компании, входящей в «Группу Астон» — «Астон. История».

Мария Игнатова