В Чувашии назначили нового прокурора Ибресинского района

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Ибресинского района назначен старший советник юстиции Василий Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Василий Николаев — уроженец села Батырево Чувашской Республики. В 2002 году он начал службу в органах прокуратуры на должности помощника прокурора Яльчикского района. Он также занимал должности заместителя прокурора, прокурора Яльчикского района, заместителя прокурора Московского района Чебоксар.

С 2019 года Василий Николаев был заместителем прокурора Красночетайского района.

Василия Николаева представил прокурор Чувашии Эдуард Гиматов коллективу прокуратуры, руководителям поднадзорных ведомств и органов власти.

Также стало известно, что Дмитрия Фуражкина назначили прокурором Шумерлинского района.

Диана Соловьёва