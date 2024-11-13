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Новым прокурором Шумерлинского района Чувашии назначен Дмитрий Фуражкин

Новым прокурором Шумерлинского межрайонного прокуратуры назначен советник юстиции Дмитрий Фуражкин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Дмитрий Фуражкин родился в 1981 году в Новочебоксарске. В 2003 году он окончил юридический факультет Чебоксарского кооперативного института и начал карьеру в прокуратуре республики. Сначала господин Фуражкин работал следователем в прокуратуре Новочебоксарска, затем занимал различные должности в прокуратурах Ядринского и Ленинского районов Чебоксар и в аппарате прокуратуры республики.

С 2019 года Дмитрий Фуражкин занимал пост заместителя прокурора Чебоксар.

Кроме того, новым прокурором Ибресинского района Чувашии стал старший советник юстиции Василий Николаев.

Анар Зейналов

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