Суд начал рассматривать дело экс-главы «Екатеринбург-Экспо» о растрате

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова, обвиняемого по двум эпизодам по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Игоря Данилова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, будучи гендиректором выставочного центра он растратил со счета корпоративной карты более 9,1 млн руб., второй эпизод растраты касается 4,6 млн руб. Чаще всего обвиняемый обналичивал деньги и тратил их на покупку авиабилетов, в том числе за границу. Кроме того, он тратил деньги на покупку алкоголя, аренду гостиничных номеров, походы в караоке и рестораны.

Злоупотребление должностными полномочиями вменяется за то, что он поручил бухгалтерии выставочного центра создать документы о выдаче займа на 9,1 млн руб., которые он якобы впоследствии погасил. Вину он не признал

Напомним, Игорь Данилов возглавлял МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с декабря 2016 года. 26 мая 2023 года правоохранители провели проверку в «Екатеринбург-Экспо», через несколько дней, 31 мая, Игорь Данилов покинул свой пост. «Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал»,— объяснил он свое решение.

Мария Шараева