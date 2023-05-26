ФСБ и полиция провели проверку в «Екатеринбург-Экспо»

Утром в пятницу 26 мая сотрудники ФСБ, полиции и других силовых ведомств провели проверку в «Екатеринбург-Экспо». Порталу Е1.ru в пресс-службе выставочного центра заявили, что это рядовая проверка, которую каждый год проводят незадолго до «Иннопрома».

«Проверки территории и павильонов всегда учащаются в преддверии важных мероприятий. В этом году ждут высокопоставленных гостей — делегации Белоруссии, Китая и других стран»,— пояснили в «Екатеринбург-Экспо».

В пресс-службе также опровергли информацию о том, что якобы был задержан генеральный директор центра Игорь Данилов. Там отметили, что вместе с силовиками проверяет персонал и технические документы.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

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