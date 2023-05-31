Генеральный директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов ушел в отставку

Генеральный директор международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов покинул свой пост, сообщил он на своей странице «ВКонтакте». Временно исполнять его обязанности будет Наталья Варламова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня я принял решение покинуть Экспо. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал»,— заявил Игорь Данилов.

По словам господина Данилова, решение об уходе он принял, чтобы команда выставочного центра «могла спокойно подготовиться» к проведению таких значимых мероприятий, как «Иннопром-2023». Также он отметил, что Наталья Варламова сможет «достойно организовать работу выставочного центра».

Игорь Данилов возглавлял МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с декабря 2016 года. Как указано на сайте МВЦ, за период его работы был введен в эксплуатацию конгресс-центр, перестроена парковка, модернизированы выставочные павильоны.

Напомним, утром в пятницу 26 мая сотрудники ФСБ, полиции и других силовых ведомств провели проверку в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне выставки «Иннопром-2023», которая пройдет с 10 по 13 июля.

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