Рублю предложили разделиться

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Центробанку устанавливать отдельный курс рубля для импортеров и экспортеров. Бизнес-объединение считает, что на фоне санкций полезнее было бы таргетировать котировки нацвалюты для участников внешнеэкономической деятельности, узнали «Ведомости». Правда, сам ЦБ не раз отмечал, что стабильность рубля это «второстепенная» для него задача, а главное — возврат инфляции к целевым показателям. Может ли в России появиться множественность курсов рубля? Выяснял Даниил Бабкин.

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В этом году колебания рубля к юаню превышали 22%, но сама китайская валюта отклонялась от доллара не более чем на 4%, заметили в РСПП. В условиях санкций плавающий рубль больше не актуален, считают в объединении, поэтому для участников ВЭД должен быть отдельный курс, который устанавливает Центробанк. Крупному бизнесу это пошло бы на пользу, считает эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Когда все большие корпорации строят планы на следующий год, то все финансовые директора приходят к своим руководителям, акционерам и говорят, что готовы все сверстать, только нужно знать, каким будет курс. Ну, и возникает вопрос о его таргетировании, о более прозрачной монетарной политике, на что, по крайней мере, крупнейшие экономические агенты имеют право. Вариантов того, как регулировать курс и какими инструментами, у Центробанка просто великое множество».

Инструменты для влияния на курс используются и сейчас, хотя они косвенные. Таргетируя инфляцию, Центробанк повышает ключевую ставку, и это должно поддерживать национальную валюту. Более явное вмешательство чревато новыми рисками, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров: «Любая попытка вмешиваться в курсообразование требует определенного рода ресурсов, в том числе какого-то объема иностранной валюты, либо нужно очень сильно регулировать предложение рублей, что довольно сложно.

В быстро меняющихся условиях любые ручные конструкции могут приводить к некоторым провалам рынка и не давать нужного результата. Так что мы можем иметь довольно сильные перелеты по курсу как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления, если фиксируем ручные конструкции. А второй момент: уже был инструмент, который помог нам стабилизировать рубль в конце прошлого года, это обязательные продажи валюты. Да, они имеют определенные издержки в том числе для бизнеса, но тогда был более понятный, предсказуемый рубль».

Собеседники “Ъ FM”, комментируя инициативу РСПП, вспоминают опыт СССР или ситуацию в современном Иране. Такая практика приведет к дисбалансам в экономике, поэтому вряд ли будет введена, считает экономист Сергей Хестанов: «Те экономические субъекты, которые будут иметь привилегированный доступ к более привлекательному валютному курсу, тут же получат очень большие преимущества относительно всех других. Это неизбежно приведет к накоплению существенных противоречий внутри экономики.

Государство, если брать всю совокупность экономических субъектов, скорее всего, проиграет, поскольку любой дисбаланс в экономике снижает ее эффективность. И до тех пор, пока не возникают проблемы с так называемым критическим импортом, мне кажется, эта инициатива РСПП перспектив не имеет».

Сами финансовые власти открыто идею контролируемого курса рубля не поддерживали. Весной Эльвира Набиуллина заявила, что искусственная фиксация нацвалюты только навредит экономике, и такой путь для страны неприемлем.

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Иван Корякин