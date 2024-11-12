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Коммерсантъ FM
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Помещения укрываются от владельцев

Почему Росимущество требует изъятия объектов на бывшем заводе Heineken в Иркутске

Росимущество требует изъятия объектов на бывшем заводе Heineken. Речь идет о сооружениях гражданской обороны, которые обнаружили на Иркутском пивобезалкогольном комбинате. 15 ноября суд должен рассмотреть иск федерального агентства к холдингу «Объединенные пивоварни», которому сейчас принадлежат активы бывшей «дочки» Heineken. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы в картотеке арбитражных дел. Общая площадь спорных объектов — около 160 кв. м, других подробностей не приводится.

Фото: Николай Корешков, Коммерсантъ

Фото: Николай Корешков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», власти начали проводить ревизию сооружений гражданской обороны еще два года назад. В частности, несколько столичных автосервисов, которые арендовали помещения в бомбоубежищах, даже столкнулись с выселением. Подобные иски уже стали трендом в судебной системе, отметил старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин: «В советское время была целая программа по постройке защитных сооружений гражданской обороны, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций работники этих заводов могли быстро укрыться. В 1990-х годах большая часть этих предприятий перешла в частную собственность, и законодатель предусмотрел возможность приватизировать укрытия, если они небольшие.

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Обычно для конкретного завода это был просто подвал, в котором часть помещений занимали технически сложные объекты, все, что нужно для эксплуатации бомбоубежищ, а остальные площади могли использоваться, например, как склад. Если мы обратимся к пивоварням Heineken, то, как следует из определения о принятии искового производства, сам этот подвал расположен в административном здании, скорее всего, там были внизу офисы.

Сейчас появилось два вполне определенных тренда. Первый — пересматривают те сделки, которые были совершены при приватизации, в том числе это касается и бомбоубежищ.

То есть заново начинают проверять, предназначено ли это помещение, например, только для этого завода, или им в случае чрезвычайной ситуации должны воспользоваться и жители близлежащих районов. А второй тренд, который есть, это восстановление подобных укрытий и в целом всей системы гражданской обороны. В судебной системе есть тенденция на защиту интересов государства. В целом обычно Росимущество не идет, не предполагая возможность выигрыша».

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Бомбоубежищ в Москве сотни, но их точное число и расположение неизвестны, это секретная информация. Жители могут узнать лишь адрес ближайшего укрытия в районной управе. Впрочем, некоторые организации открыто сообщают о своем необычном расположении: зачастую в бункерах открывают автосервисы, мойки, парковки, а также салоны красоты. Как отмечают предприниматели, ставка аренды таких помещений гораздо ниже. Представитель «Объединенных пивоварен» заявил, что компания предпринимает шаги для разрешения вопроса об изъятии ее имущества. Впрочем, бизнесу с подобными активами во владении лучше заранее готовится к конфискации, считает старший юрист практики «Недвижимость. Земля. Строительство» фирмы Vegas Lex Марина Преображенская:

«Споров об изъятии этих объектов очень много. Поскольку право собственности компаний на них зарегистрированы, это всегда судебный процесс, здесь никакого упрощенного порядка нет. Каких-то специальных условий для того, чтобы за частным собственником сохранить такие объекты, не существует, так как законодательство где-то с 1991 года запретило их приватизацию. По правилам, они могут находиться только в федеральной собственности.

Такие дела действительно участились, есть ощущение, что проходит некая инвентаризация.

Как правило, такие объекты достаточно давно приватизированы, и земельные участки под ними приобретены в собственность, поэтому здесь может пойти вторая волна по оспариванию права собственности и на землю. Такой актив, согласно Земельному кодексу, может находиться исключительно в аренде, если в одном здании находятся помещения, принадлежащие частной компании и государству. Так что собственникам придется либо передавать такие объекты добровольно, либо готовиться к тому, что будет подан иск. Наверное, можно просто организовывать деятельность на своей территории, ведение бизнеса с учетом того, что эти помещения нужно минимально задействовать и организовать доступ к ним, максимально удобный и минимально затрагивающий остальные локации. Позиция судов совершенно однозначная. Вопрос, конечно, может встать по исковой давности: если срок уже прошел, то по заявлению стороны суд может переменить его и отказать только на этом основании».

Компания «Объединенные пивоварни Heineken» работала в России с 2002 года и управляла семью заводами. В августе 2023-го организация продала свою «дочку» за €1 млн группе «Арнест», которая взяла на себя обязательство погасить долг в €100 млн. В сделку вошли заводы в нескольких городах России и более 20 брендов пива, в том числе «Крушовице» и «Жигулевское 1978».

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Ульяна Горелова

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