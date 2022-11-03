От себя не убежище

“Ъ” выяснил, что значительная часть усилий региональных властей за две недели с тех пор, как президент Путин установил в регионах страны специальные правовые режимы (от военного положения в присоединенных территориях до среднего уровня реагирования, повышенной и базовой готовности), была связана с ревизией состояния укрытий для гражданского населения и других объектов гражданской обороны. Так, власти Орловской области ищут «дополнительные места» для убежищ и укрытий граждан, а губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что собрал «тревожный чемоданчик». Москвичи (в столице, как и в ряде других регионов ЦФО и ЮФО, действует режим повышенной готовности) сами готовы проводить «народные рейды» по проверке подвалов. Информированный собеседник “Ъ” подчеркивает, что комплексная оценка технического состояния и осмотр защитных сооружений гражданской обороны проводятся регулярно, а внеочередные проверки таких объектов связаны с президентским указом от 19 октября, но не свидетельствуют о наличии угрозы безопасности и тем более о ядерной угрозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В некоторых убежищах, сооруженных при советской власти, сейчас функционируют музеи, но их все равно проверяют на предмет готовности к выполнению первоначальной миссии

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В некоторых убежищах, сооруженных при советской власти, сейчас функционируют музеи, но их все равно проверяют на предмет готовности к выполнению первоначальной миссии

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средний уровень реагирования

В Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также других территориях вдоль «старой» границы, находящихся в непосредственной или относительной близости от зоны боевых действий, с 19 октября установлен средний уровень реагирования. В упомянутых областях на подъездах стали появляться сообщения о том, где находятся ключи от укрытий. Во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить подвалы многоквартирных домов к укрытию жильцов «при возникновении ЧС». Также «проходят проверки готовности систем оповещения». Ревизии подвалов проходят и в Краснодарском крае — здесь еще 10 октября государственная жилищная инспекция разослала управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК требование «привести в порядок подвалы многоквартирных домов». Меру объясняли жалобами граждан «на антисанитарное состояние» подвалов. Краевые власти напомнили, что содержание подвальных помещений многоэтажных жилых домов в порядке является «одним из требований антитеррористической защищенности». В Севастополе еще в августе по распоряжению губернатора Михаила Развожаева начали проверять состояние бомбоубежищ и готовить навигацию к ним. Проверка показала, что часть укрытий находятся в непригодном состоянии. Как сообщили “Ъ” в правительстве города, их приводят в порядок до сих пор.

Защитные сооружения гражданской обороны — обязательная составляющая инфраструктуры любого крупного города. Их содержат и обслуживают вне зависимости от того, существует ли какая-либо текущая угроза населению. Существует три типа защитных сооружений: укрытия, убежища и противорадиационные укрытия. Укрытия предназначены для защиты от взрывов, осколочных ранений, обрушения задний. Противорадиационные укрытия обеспечивают защиту от излучений при радиоактивном заражении. Убежища предназначены для защиты от ядерного, химического и биологического оружия, от аварий на опасных объектах и наиболее серьезных пожаров. Укрытия располагаются в подвалах, на цокольных и первых этажах зданий, в других подземных пространствах, например в подземных переходах и тоннелях, в помещениях метрополитенов. Укрытия должны обеспечивать защиту в течение как минимум 12 часов. Все защитные сооружения проходят регулярные проверки.

Повышенная готовность

Орловская область в списке регионов, где введен режим повышенной готовности. Во вторник, 1 ноября, в области должна была завершиться «перепись» всех пригодных для укрытия людей подвалов, которую 26 октября объявил губернатор Андрей Клычков. «Это нормальное явление, мы с вами должны не ждать, а заниматься этой работой сейчас,— уверял он тогда.— Мы очень близко к границе. Любой здравый человек объективно должен иметь некий "тревожный чемоданчик"». В такой «чемоданчик», по его словам, должны войти документы, одежда и продукты питания. Имеется «чемоданчик» и у самого губернатора, как и «у любого военного».

Губернатор и мэр Орла Юрий Парахин проинспектировали один из подвалов. Оказалось, что в потенциальном укрытии нет туалета и проблемы с освещением; чиновники назвали это «наиболее частыми нарушениями». Накануне губернатор потребовал «искать дополнительные места для укрытия граждан» и поручил разместить «на каждом жилом доме информацию о том, где находится ближайшее укрытие». В администрации Орла заявляют, что «все заглубленные помещения» и другие подземные пространства будут приспособлены под объекты гражданской обороны. Управляющие домами компании должны устранить выявленные нарушения. Юрий Парахин называет эту задачу «ключевой».

31 октября в Орле тестировали сигнал «Внимание всем» из теле- и радиоприемников, а также сирены оповещения. Многие жители, впрочем, тревогу не услышали. Мэр пояснил, что власти города «не ставили цель перепугать всех воем сирен». По его словам, система «работала не на максимальной громкости — главное было проверить исправность».

Губернатор Волгоградской области (ЮФО) Андрей Бочаров еще в конце сентября распорядился «вести учет» и принять меры «по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны». Он, в частности, рекомендовал руководителям организаций, имеющих на своем балансе защитные сооружения, «внедрить практику их использования в интересах экономики области и для обслуживания населения».

Мэрия Москвы пока не издавала официальных распоряжений по оборудованию убежищ, но в ряде районов жители проявляют инициативу сам. «Мы организовали собрание жильцов и через ГБУ "Жилищник" добились установки в подвале санузла и умывальника. Закупили туда несколько канистр воды, люди принесли палатки,— рассказала “Ъ” об инициативе снизу жительница девятиэтажного дома на Живописной улице.— Собираемся покрасить стены и провести электрику. Хотим как-то себя обезопасить: ведь мы даже не знаем, где находятся настоящие бомбоубежища». По ее словам, многие соседи «собрали тревожные чемоданчики со всем необходимым».

Старший по многоквартирному дому на Волоколамском шоссе Владимир Прохоров сообщил “Ъ”, что управляющая компания «расчищала подвал от мусора и заносила раскладушки». «Насколько я знаю, эти подвалы не предназначены для бомбоубежищ»,— посетовал господин Прохоров. Тем не менее он планирует «провести народный рейд и проверить состояние подвалов». Он удивлен, почему власти «не проводят обучающие мероприятия, как действовать на случай эвакуации».

Читатели “Ъ” поделились фотографиями объявлений, расклеенных на подъездах. В Ломоносовском районе они информируют об «укрытии», ключи от которого находятся «в ОДС №831 у дежурного диспетчера», однако его номер телефона выключен. По второму номеру секретарь инженерной службы «Жилищника» сообщила “Ъ”, что «всеми мероприятиями занимается управление ГО и ЧС», и посоветовала обращаться за ключами от укрытия к инженеру на улице Пилюгина. В районе Коньково объявления информируют жителей об «убежищах».

На запрос “Ъ” в департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы об организации убежищ и укрытий в подвальных помещениях домов пока не ответили.

Источник “Ъ” в столичном управлении МЧС в неофициальной беседе заявил, что в Москве практически «нет бомбоубежищ как таковых». По его словам, многие такие помещения в 1990-х годах «были приватизированы» и отданы для нужд коммунальных служб или предпринимателей: «Сегодня в них паркинги, магазины, склады. Помещения абсолютно не приспособлены под убежища и используются по другому назначению, в них нет необходимых коммуникаций. Московское метро — единственное место в столице, где можно укрыться, хотя и оно не является убежищем де-юре». Собеседник “Ъ” утверждает, что организация «укрытий» и «убежищ» в столице — «самодеятельность» жителей и управляющих компаний: «Никаких указаний нет. Оборудование убежищ — инициатива низов, если бы что-то было иначе, наши подразделения бы уже были проинформированы». По его словам, московские спасатели уже два десятилетия проверяют только «сохранность и функциональные способности» столичной подземки. Сотрудник МЧС советует помнить, какие станции метро есть рядом: «Так называемые верховые станции не имеют никакого смысла (как бомбоубежище.— “Ъ”), нужны только глубокие станции времен СССР».

Другой информированный собеседник “Ъ” сообщил, что все типы защитных сооружений гражданской обороны в Москве и других крупных городах, в том числе укрытия, убежища и противорадиационные укрытия, проходят регулярные проверки. Раз в три года проходит комплексная оценка технического состояния, в ходе которой проверяются работоспособность инженерно-технического оборудования и защитных устройств, готовность сооружений к работе, герметичность. В рамках таких проверок защитное сооружение включают на шесть часов, чтобы убедиться, в частности, в исправности системы вентиляции и фильтрации воздуха. Кроме того, проводится ежегодный обязательный осмотр с оценкой общего состояния сооружения, входов, вентиляционных каналов, водоснабжения, канализации, электросети, связи, исправности дверей и механизмов задраивания, защитных устройств и другого оборудования, проверяется наличие средств пожаротушения. Однако после указа президента от 19 октября в регионах, где введен режим повышенной готовности, проводятся и внеплановые проверки защитных сооружений. Проверки позволяют, в частности, убедиться, что если в помещении, которое может использоваться как защитное, работает то или иное предприятие, то оно в состоянии оперативно свернуть свою работу и передать объект для использования по назначению. Такие внеочередные проверки проводятся периодически с 2002 года, и они не свидетельствуют о наличии угрозы безопасности граждан, «а тем более с возможностью ядерной угрозы, о которой можно прочитать в некоторых СМИ и Telegram-каналах», отмечает собеседник “Ъ”. Защитные сооружения при этом могут обеспечить безопасность жителей в чрезвычайных ситуациях, в том числе и непрогнозируемых, включая ЧС природного и техногенного характера.

Базовая готовность

В Ленинградской области — там, как и большинстве регионов страны, введена базовая готовность — также идет проверка и оборудование подвальных помещений, которые могут быть использованы для создания укрытий. Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин заявил, что ревизия началась из-за необходимости корректировки плана гражданской обороны Ленобласти и длится уже полтора года: «Сейчас проверки проводятся не из-за напряженности в обществе. Такие объекты должны быть готовы всегда». По его словам, подготовлено уже 3 тыс. убежищ. Через три месяца начнется их оборудование кроватями, бельевыми принадлежностями, водой. «В местах расположения укрытий будут таблички, что здесь находится не просто подвал. Все укрытия будут приближены к месту проживания людей и обучения детей,— рассказал Михаил Ильин.— В каждой управляющей компании будет организован уголок гражданской обороны, где граждане смогут получить всю информацию о нахождении укрытий». Планируется изменить и статус укрытий с обыкновенного на противорадиационный за счет дополнительного оснащения необходимым оборудованием. По словам вице-губернатора, кроме укрытий в жилых кварталах и детских учреждениях готовятся аналогичные помещения на предприятиях, их проверку проведут в ближайшее время. В итоге будет сформирован единый реестр объектов гражданской обороны.

В администрации Санкт-Петербурга на вопрос “Ъ” о проверке укрытий пока не ответили. На прошлой неделе власти города установили семь безопасных районов, куда в случае ЧС техногенного характера будут эвакуировать жителей.

Власти Татарстана о проверке и подготовке защитных сооружений и мест для укрытия граждан не сообщали. Никакой подготовки, по данным “Ъ”, не ведется также в Башкирии, Перми, Ижевске, Новосибирске, Самаре, Ульяновске, Челябинске, Приангарье и Бурятии. В Приморском крае управляющие компании и ТСЖ получили от региональной госжилищной инспекции письмо с требованием «подготовить подвалы домов, в которых есть бомбоубежища», «проверить наличие подвальных и приспосабливаемых помещений, организовать минимальные условия для размещения людей — нары, туалеты, водоснабжение и т. д.». В пресс-службе правительства края уточнили, что управляющие компании должны привести в нормативное состояние уже оборудованные бомбоубежища, обычных подвалов это не касается.

В Дагестане в ответ на запрос “Ъ” сообщили, что «информация о количестве защитных сооружений ГО носит закрытый характер».

Инвентаризация бомбоубежищ, по данным “Ъ”, проходит в Нижегородской области. Региональное правительство намерено «оценить текущее состояние и работоспособность объектов ГО и ЧС, учитывая, что они находились на балансе у разных организаций». Нижегородцы в соцсетях просили губернатора Глеба Никитина предоставить адреса бомбоубежищ. Карту известных бомбоубежищ опубликовали журналисты, выяснив, что часть укрытий заброшены.

В Ставропольском крае вопрос по бомбоубежищам поднимался еще в марте 2022 года. Во время одной из прямых линий губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что в случае необходимости для укрытия жителей региона будут использовать в том числе и подвальные помещения. По поводу более серьезных укрытий, рассчитанных на ядерный удар, глава региона сообщил, что они в крае есть и поддерживаются в работоспособном состоянии. Там, по его словам, два раза в год проводятся учения, поэтому «бомбоубежища в состоянии спокойно сохранять жизнь людей». В мэрии Ставрополя на запрос местных СМИ, куда могли бы укрыться горожане, сообщили, что в период мобилизации и в военное время «под защитные сооружения гражданской обороны приспосабливаются заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства». Дополнительных пояснений власти не давали.

По данным “Ъ”, 25 октября комиссия по безопасности жизнедеятельности населения городской думы Екатеринбурга рассматривала в закрытом режиме вопросы обеспечения граждан «защитными сооружениями» и «средствами индивидуальной защиты». Там же чиновники обсуждали вопрос «накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств». Как пояснили “Ъ” в пресс-службе гордумы, мероприятие не освещалось из-за «категории секретности» обсуждаемой информации. Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга сообщали, что в городе насчитывается более 900 сооружений гражданской обороны, которые должны быть приведены в полную готовность в течение шести часов с момента объявления ЧС.

Проектируемая готовность

Отметим, “Ъ” обнаружил на портале госзакупок несколько тендеров, связанных с ремонтом бомбоубежищ. К примеру, 28 октября Сибирский научно-клинический центр ФМБА объявил тендер по разработке проектно-сметной документации для капремонта бомбоубежищ в Красноярске и Зеленогорске. Одно из помещений, указано в заявке, введено в эксплуатацию в 1988 году и может вместить 800 человек, другое — 1970 года, вмещает 150 человек. При капремонте должны быть предусмотрены места, в том числе для санитарного поста, размещения больных и выздоравливающих, процедурная.

Московский научно-практический центр наркологии (расположен на улице Чистова) собирается потратить на ремонт 2,7 млн руб.— конкурс был объявлен 17 октября и сейчас завершается. Подрядчик, следует из тендерной документации, должен очистить стены бомбоубежища от старой краски, заделать выбоины в цементных полах, установить дверные блоки, отремонтировать штукатурку.

Впрочем, различные ведомства и организации в регионах регулярно проводили такие ремонты в 2018 и 2019 годах. Так, одно из помещений, находящееся в ведении ПАО МОЭК, было реконструировано в 2020 году; в тендере оно именовалось как «защитное сооружение гражданской обороны».

Мария Старикова, Иван Буранов, Иван Тяжлов; корсеть “Ъ”