Недвижимость тревожного времени

Фразе «реклама — двигатель торговли» актуальность добавляет кризис, когда продавцам приходится придумывать дополнительные инструменты для продвижения товаров. Такую картину сейчас можно увидеть на рынке недвижимости Москвы, где в объявлениях о продаже квартир начали появляться сведения о наличии в домах самого обсуждаемого в соцсетях в последние несколько недель помещения — бомбоубежища. В базе ЦИАН сейчас четыре таких лота в Московской агломерации и три — в Санкт-Петербурге. Подобные варианты легко найти и в базе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Имеется двухуровневый охраняемый подземный паркинг, он же бомбоубежище»,— описывает продавец «однушку» в Москве. Наличие в доме бомбоубежища позиционируется как явный плюс в объявлении о продаже двух квартир в разных районах столицы. Риэлтор, продающий квартиру в Хамовниках, отдельно описывает удобства местного бомбоубежища, откуда выход ведет на станцию метро.

Тема укрытий в городах в последнее время пользуется повышенным спросом. По данным Wordstat, в сентябре количество поисковых запросов в «Яндексе» по слову «бомбоубежище» выросло в 17 раз год к году, интерес к бомбоубежищам в Москве вырос с нуля до 48,4 тыс. запросов.

Желание продавцов привлечь внимание к своим объектам вполне понятно. По данным Росреестра, в сентябре в Москве было зарегистрировано 10,3 тыс. договоров купли-продажи жилья, что на 29% ниже год к году.

Другой вопрос — станет ли наличие в доме бомбоубежища реальным фактором, стимулирующим купить квартиру. Согласно данным опроса в Telegram-канале ЦИАН, учесть его не против 13% респондентов, в то время как 51% рассуждает философски: «Какие времена, такие и объявления».

Тезис о том, что интерес россиян и, соответственно, потенциальных покупателей жилья скорее праздный, чем реальный, хорошо иллюстрирует опыт прошлых лет. К массовому переезду населения в бункеры пока не привело ни зародившееся еще в годы холодной войны и развившееся на фоне нефтяного кризиса 1973 года движение выживальщиков, ни пандемия COVID-19. «Люди могут начать войну из-за еды и туалетной бумаги. Я не думаю, что мир уничтожит вирус. Я думаю, что мир разрушит то, что будет после вируса»,— делился своими опасениями в марте 2020 года с изданием Forbes владелец бункера по имени Терри.

Но в условиях падающего рынка, как известно, все средства хороши. И поначалу «клюнувший» на захватывающее описание домового бомбоубежища потенциальный покупатель в итоге может заключить сделку, оценив более традиционные плюсы жилья. Например, хорошую планировку, тихий двор, транспортную инфраструктуру и приятных соседей.