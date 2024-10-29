Сбербанк повысит ставки по семейной ипотеке по кредитам выше лимита

Сбербанк (MOEX: SBER) с 30 октября повышает ставки по кредитам в рамках семейной ипотеки, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Средневзвешенные ставки увеличатся на один—четыре процентных пункта в зависимости от размера кредита. Решение кредитная организация связала с установленной ЦБ ключевой ставкой и ростом ставок по всем рыночным программам.

Льготная ставка 6% будет действовать на сумму до установленного правительством лимита по семейной ипотеке. Сумма сверх этого лимита оформляется по ставке кредитной организации. В кредитном договоре прописана средневзвешенная ставка, говорится в сообщении Сбербанка. Таким образом, минимальная ставка по программе на «ДомКлик» для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн руб. составит 9,4%, Для жителей других регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн руб. будет действовать ставка 10%. С начала года Сбербанк выдал порядка 173 тыс. кредитов в рамках семейной ипотеки на сумму 862 млрд руб., следует из данных «ДомКлика».

Обновленная программа семейной ипотеки действует до 2030 года. Она затрагивает семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. В рамках программы можно взять ипотеку в новостройке или на строительство индивидуального жилья. Ставка по программе составляет 6%, в том числе для жителей дальневосточных регионов. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов в рамках программы установлена сумма до 6 млн руб.

Подробнее о ситуации на рынке ипотеки — в материале «Ъ» «Ипотека не вселяет оптимизма».