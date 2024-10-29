Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк повысит ставки по семейной ипотеке по кредитам выше лимита

Сбербанк (MOEX: SBER) с 30 октября повышает ставки по кредитам в рамках семейной ипотеки, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Средневзвешенные ставки увеличатся на один—четыре процентных пункта в зависимости от размера кредита. Решение кредитная организация связала с установленной ЦБ ключевой ставкой и ростом ставок по всем рыночным программам.

Льготная ставка 6% будет действовать на сумму до установленного правительством лимита по семейной ипотеке. Сумма сверх этого лимита оформляется по ставке кредитной организации. В кредитном договоре прописана средневзвешенная ставка, говорится в сообщении Сбербанка. Таким образом, минимальная ставка по программе на «ДомКлик» для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн руб. составит 9,4%, Для жителей других регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн руб. будет действовать ставка 10%. С начала года Сбербанк выдал порядка 173 тыс. кредитов в рамках семейной ипотеки на сумму 862 млрд руб., следует из данных «ДомКлика».

Обновленная программа семейной ипотеки действует до 2030 года. Она затрагивает семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. В рамках программы можно взять ипотеку в новостройке или на строительство индивидуального жилья. Ставка по программе составляет 6%, в том числе для жителей дальневосточных регионов. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов в рамках программы установлена сумма до 6 млн руб.

Подробнее о ситуации на рынке ипотеки — в материале «Ъ» «Ипотека не вселяет оптимизма».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...