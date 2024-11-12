Абхазия продолжит поставки мандаринов в Россию, несмотря на беспорядки

Несмотря на беспорядки в Абхазии, страна не прекратит экспорт в Россию фруктов, в том числе мандаринов, сообщил министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. Протесты в Абхазии начались накануне, 11 ноября. Сторонники оппозиции в стране выступают против ратификации соглашения между Россией и республикой об инвестиционной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кабинет Министров Республики Абхазия Фото: Кабинет Министров Республики Абхазия

«Поставки мандаринов продолжаются в РФ, в частности в Москву, и не только мандарины, но и хурма, и фейхоа, лимоны, машины грузятся. Это временная ситуация (протесты.— "Ъ"), которая уже практически стабилизировалась»,— сказал господин Джопуа в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Вчера в Абхазии задержали группу оппозиционеров, выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Среди них — член ЦИК республики и бывшие депутаты. После этого в Сухуме начались протесты. Сторонники оппозиции заблокировали мосты на центральной автотрассе, ведущие в город, и потребовали освободить задержанных и аннулировать договор с Россией. Президент республики Аслан Бжания призвал граждан не поддаваться на провокации. Спустя сутки всех задержанных оппозиционеров освободили.