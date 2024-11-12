Президент Абхазии в связи с протестами призвал не поддаваться на провокации

Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции в Сухуме обратился к согражданам и призвал не поддаваться на провокации. Ситуация в республике под контролем властей, идет работа над разблокированием участков автомобильных дорог, которые были перекрыты участниками протестов, рассказал президент.

«Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы (разблокированием республиканской трассы.— ''Ъ''). Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен совет безопасности. По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюжба. Они отнеслись с пониманием, данный участок автомобильной дороги разблокирован»,— сказал Аслан Бжания в видеообращении. «В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку»,— добавил он.

Протесты в Сухуме начались 11 ноября после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие заблокировали три моста на въезде в Сухум — Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский. Первый был разблокирован после переговоров с властями. Перекрытия у остальных двух мостов оппозиция отказалась снимать до тех пор, пока не будут освобождены задержанные активисты.

11 ноября парламент Абхазии в окончательном чтении принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, необходимый для запланированной на 15 ноября ратификации соглашения с Россией. Оно предполагает, что российские компании могут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. Оппозиция считает соглашение разрушительным для экономики Абхазии в том числе потому, что оно якобы включает в себя «скрытую форму легализации продажи апартаментов» республики.