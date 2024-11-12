В Абхазии освободили всех задержанных оппозиционеров

Член Общественной палаты частично признанной Абхазии Сократ Джинджолия сообщил, что между властями и оппозицией была создана специальная группа для переговоров в связи с протестами в республике. После этого из-под стражи отпустили пятерых оппозиционеров, задержанных накануне.

Сократ Джинджолия заявил, что прокуратура Абхазии предложила освободить оппозиционеров в обмен на открытие мостов в Сухуме. Как передает «РИА Новости», суд прекратил административные дела в отношении задержанных. Позже агентство сообщило о выходе из изолятора четверых представителей оппозиции — Омара Смыры, Аслана Гварамии, Рамаза Джопуа, Гарри Кокаи и Алмасхана Ардзинбы.

Сегодня, 12 ноября, утром сообщалось, что во время переговоров властей с оппозицией протестующие временно разблокировали Кодорский мост, который ведет в Восточную Абхазию. После освобождения четырех оппозиционеров также был открыт Нижнегумистинский мост, через который проходит основная в республике трасса, ведущая к границе с Россией. Когда из СИЗО вышел пятый задержанный, протестующие открыли последний заблокированный мост — Верхнегумистинский.

11 ноября в Абхазии задержали группу оппозиционеров, которая выступила против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В их числе член ЦИК Абхазии и экс-депутаты. После этого в Сухуме начались протесты. Сторонники оппозиции перекрыли мосты, ведущие в город, и потребовали освободить задержанных и аннулировать соглашение с Россией.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявлял, что представителей оппозиции задержали по подозрению в нападении на депутата парламента республики. По его словам, после этого их родственники и сторонники попытались проникнуть в здание Службы государственной безопасности, требуя освобождения задержанных. Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов оппозиции созвал экстренное заседание Совбеза республики.

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