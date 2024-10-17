Релокация и конфискация

Российских силовиков предлагают наделить правом составлять протоколы на живущих за границей россиян по статьям, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии РФ. Суды же смогут арестовывать их имущество. Соответствующий законопроект в Госдуму внес Госсовет Татарстана. По просьбе правительства РФ документ дополнен механизмом оповещения нарушителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ в федеральный парламент внесли Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов (ЕР). Они предлагают изменить ст. 1.8 КоАП РФ (о действии законодательства о правонарушениях в пространстве). Речь идет о возможности привлекать к ответственности лиц, совершивших правонарушение за пределами РФ, по нескольким административным статьям.

На релокантов предложено распространить ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации), ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 20.3.2 (призывы к нарушению территориальной целостности РФ), ст. 20.3.3 (дискредитация вооруженных сил), ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан). Сейчас за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной организации).

При этом депутаты предлагают еще и арестовывать имущество релокантов-нарушителей. Сейчас по ст. 27.1 КоАП РФ подобную меру обеспечения административного производства разрешено применять лишь при получении незаконного вознаграждения от юрлица и совершении в интересах юрлиц сделок с имуществом, полученным преступным путем (ст. 19.28 и 15.27.3 соответственно).

Необходимость правки КоАП в Госсовете Татарстана объясняли тем, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов РФ».

Татарские законодатели впервые выступили с этой инициативой еще в июне 2023 года, а перед внесением в Госдуму доработали ее по поручению правительства РФ (см. “Ъ” от 21 августа 2024 года).

В кабинете министров концептуально одобрили законопроект, но требовали пояснить, как будет осуществляться производство по делам с участием уехавших граждан — в частности, как их будут оповещать.

В нынешнем законопроекте «особенностям направления извещений и процессуальных документов» посвящена целая новая статья 24.8 кодекса: предлагается делать это через законных представителей нарушителей или по электронной почте. При этом извещение можно отправлять «в случае размещения…в общем доступе» адреса и номера телефона на сайте, владельцем которого выступает уехавший гражданин.

Соавтор поправок Айрат Фаррахов сказал “Ъ”, что арест имущества предложен как «исключительная» мера и может быть применен только по решению суда, а у уехавших граждан есть возможность, «как всегда, защищать свои интересы» через адвоката. Злоупотребление предлагаемыми нормами исключено, считает господин Фаррахов.

Представитель юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов не понимает, что будет происходить с имуществом нарушителя после ареста: в законопроекте не говорится о его конфискации. Партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков не понимает, какое именно имущество может быть арестовано, учитывая, что его стоимость должна соответствовать размеру штрафа, который по ряду статей КоАП РФ не превышает 100 тыс. руб.:

«Вероятнее всего, могут быть арестованы деньги на банковском счете».

Что касается привлечения релокантов к административной ответственности в принципе, то, как пояснял ранее “Ъ” адвокат Станислав Селезнев, КоАП позволяет делать это только по ст. 20.33, однако на практике суды и сейчас «выносят постановления по всем материалам, которые касаются постов в интернете, если участковый или прокурор такой протокол составил».

Александр Воронов, Анна Занина; Зарина Акбирова, Казань