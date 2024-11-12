Марко Антонио Рубио

Родился 28 мая 1971 года в Майами (Флорида, США) в семье кубинских эмигрантов. В 1993 году получил степень бакалавра политологии в Университете Флориды, в 1996 году с отличием окончил Университет Майами, став доктором юридических наук. В том же году начал политическую карьеру, возглавив в двух округах предвыборный штаб кандидата в президенты США — сенатора-республиканца Боба Доула.

В 1998 году избран членом городского правления Западного Майами. В 2000–2008 годах входил в палату представителей Флориды, где с 2006 года занимал пост спикера, а в 2002–2006 годах был лидером большинства. После ухода из палаты основал собственную юридическую фирму, преподавал в Университете Флориды. В 2010 году по спискам Республиканской партии был избран сенатором от Флориды. Дважды переизбирался.

В 2015 году заявил о намерении участвовать в выборах президента США. В 2016 году после поражения на праймериз в родной Флориде снял кандидатуру. Во время предвыборной кампании выступал с критикой кандидата в президенты Дональда Трампа, но перед всеобщими выборами поддержал его.

С 2019 года — председатель комитета Сената по малому бизнесу. Активно занимается вопросами внешней политики, зарекомендовал себя «ястребом» из-за жесткой позиции в отношении Ирана, Китая, КНДР и России. Был главным советником Дональда Трампа по Латинской Америке в его первой администрации.

Во время предвыборной кампании господина Трампа в 2024 году считался наиболее вероятным кандидатом на пост вице-президента США. Вопреки прогнозам выбор пал на сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

Женат, четверо детей. Автор ряда книг, в том числе «100 инновационных идей для будущего Флориды» и автобиографии «Американский сын».